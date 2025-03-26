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健康 > 抗老養生 > 運動復健

保養關節 運動、減重勝於吃保健食品

2025/03/26 05:30

▲全人工踝關節置換術近年來成為末期踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

▲全人工踝關節置換術近年來成為末期踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

1名67歲男子長期左腳踝疼痛，每走一步都疼痛不已，嚴重影響日常步行，就醫後確診為左腳踝退化性關節炎晚期，並伴隨骨刺，半年前接受全人工踝關節置換手術後，目前恢復良好。

踝關節炎+骨刺 步步都疼痛

置換全人工踝關節 恢復良好

奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，坊間有許多關節保健食品，很多病人都會詢問「吃什麼比較好？」事實上，與其花大錢，最好的方法還是運動及減重，平時也可以適度做拉筋運動保養，例如：毛巾放鬆足底、階梯踮腳拉筋、足底抓毛巾、扶牆做弓箭步等，勝過於吃保健食品。

羅勝彬指出，退化性關節炎並非老年人的專利，與膝、髖關節炎多發生於老年族群不同，踝關節炎的病人年齡層相對年輕，多介於18至44歲間，因這個族群正面臨職場與家庭雙重壓力階段，因此對個人及家庭影響較為深遠。且踝關節炎的進展速度也比其他關節退化快，從發病到末期階段，僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活造成極大影響。

羅勝彬說，踝關節炎最常見病因為創傷性關節炎，約2/3的病例與踝關節骨折有關，另1/3與慢性韌帶不穩定有關，類風濕性關節炎、痛風等，亦可能引發踝關節炎。

羅勝彬說，目前針對末期踝關節炎，標準治療方式為踝關節融合術，特別適用於較年輕或從事重勞力工作者。近年來，全人工踝關節置換術也成為替代治療選項之一，適用於年長且生活模式偏靜態的病人。人工踝關節已於去年納入健保給付範圍。

▲羅勝彬醫師建議，平時可適度做扶牆弓箭步等拉筋運動，保養踝關節。（記者劉婉君攝）

▲羅勝彬醫師建議，平時可適度做扶牆弓箭步等拉筋運動，保養踝關節。（記者劉婉君攝）

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