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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》人人長痔瘡？醫：放任不管 一時用力釀大出血

2025/07/12 13:12

醫師指出，人人身上都有痔瘡組織，一旦出現明顯症狀如搔癢、異物感、流血、排便疼痛等，就應該盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，人人身上都有痔瘡組織，一旦出現明顯症狀如搔癢、異物感、流血、排便疼痛等，就應該盡快就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當你聽到「每個人身上都有痔瘡」的說法時，第一個反應一定是「騙人，怎麼可能」？高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純證實，人人身上都有痔瘡組織，這的確是事實。他提醒，初期不用開刀，透過藥膏、藥物、調整飲食與生活習慣就能改善，切忌聽信偏方在患部擦藥膏，不僅無法根治，更可能釀禍。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，當他向病人說明「其實我們每個人都有痔瘡」，病人一面倒都認為不可能。因此，她經常拿大腸模型，向病人說明腸道組織與結構。

醫師黃郁純提醒，初期不用開刀，透過藥膏、藥物就能改善。（圖取自黃郁純臉書）

醫師黃郁純提醒，初期不用開刀，透過藥膏、藥物就能改善。（圖取自黃郁純臉書）

黃郁純表示，人體腸道的下方會有一個藍色區塊，就是我們天生的痣瘡組織，如果靜脈回流不好的時候，就會開始變大，然後開始往外垂，小痔瘡組織會漸漸變成紫色，開始腫大，導致明顯症狀。事實上，痣瘡初期只要多注意，是可以不用開刀的，可以做一些藥物或藥膏治療。

為什麼痣瘡會流血？黃郁純說明，很多人放任不管拖延至流血，主要原因在腸道下方的痔瘡組織包著很多血管，當組織比較長大的時候，大便滑過去時因為比較硬都會帶血，有些人甚至是還沒有大便，只是開始用力就會噴血。

網路偏方別輕信，痔瘡流血是警訊不是小事！黃郁純強調，很多病人告訴他上網查痔瘡如何處理時，會擦一些坊間販賣的成藥。她提醒，一旦出現明顯症狀如搔癢、異物感、流血、排便疼痛等，就應該盡快就醫評估，不要輕忽。

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