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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

臉部環狀紅斑有膿皰 罹罕見太藤氏病

2025/03/26 05:30

▲圖1：環狀紅斑伴隨小膿皰。（照片提供／陳駿升）

▲圖1：環狀紅斑伴隨小膿皰。（照片提供／陳駿升）

文／陳駿升

1名22歲女性數月前發現右臉頰出現環狀紅斑，起初僅為小範圍紅點，伴隨輕微搔癢，未特別留意。然而，隨時間推移，紅斑擴大，出現細小丘疹與膿皰（圖1），搔癢感加劇。患者自行購買抗菌藥膏，但病灶未見改善，於是前來門診。

好發於女性 易復發應長期追蹤

臨床檢查發現，紅斑呈環狀擴大，中央略消退，伴隨發炎性丘疹與膿皰，病灶侷限於臉部。細菌與黴菌培養皆為陰性，皮膚切片顯示毛囊周圍嗜酸性球浸潤，確診為太藤氏病（Ofuji’s disease），又稱嗜伊紅性膿皰性毛囊炎。

太藤氏病是1種罕見、慢性、反覆復發性毛囊炎，好發於女性，特徵為臉部環狀紅斑，邊緣有丘疹或膿皰，伴隨搔癢，病灶中央可能逐漸消退，形成環狀外觀。

此病需與細菌性毛囊炎、黴菌感染、自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、環狀肉芽腫等進行鑑別。

◎嗜伊紅性膿皰性毛囊炎分為3類

●免疫功能正常者（太藤氏病）

●免疫抑制相關型（見於HIV／AIDS患者）

●嬰兒型（發生於嬰幼兒）

◎診斷方式

太藤氏病與一般毛囊炎或黴菌感染的臨床表現相似，因此需進行細菌與黴菌培養，以排除感染性毛囊炎。皮膚切片檢查可見毛囊周圍嗜酸性球浸潤，為診斷依據。

◎治療方式

一般毛囊炎可用抗生素，但太藤氏病與嗜酸性球活化有關，抗生素效果有限。

首選藥物為Indomethacin與Acemetacin，皆屬於非類固醇消炎藥（NSAIDs），可減少發炎與搔癢。

局部治療可使用類固醇或鈣調神經磷酸酶抑制劑，特別適用於臉部敏感區域。

本案例患者經 NSAIDs 與外用藥治療2週後，搔癢顯著減輕，紅斑縮小，病灶消退（圖2），不再影響日常生活。

由於本病易復發，建議患者長期追蹤，如症狀復發，應及早就醫，以獲得正確診斷與治療。

（作者為中國醫藥大學附設醫院皮膚科主治醫師）

▲圖2：經過2週治療，膿皰消失、紅斑慢慢消退。（照片提供／陳駿升）

▲圖2：經過2週治療，膿皰消失、紅斑慢慢消退。（照片提供／陳駿升）

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