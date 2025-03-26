醫︰病毒性腸胃炎蠢動 口服輪狀病毒疫苗自保

▲陳德慶醫師建議，嬰兒可接種口服輪狀病毒疫苗自保。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

春天是病毒性腸胃炎好發季節，引發症狀包括嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒頭痛及肌肉痠痛等，雖然嬰幼兒急診重症比例不高，但年紀較小或抵抗力較弱的病患，仍有可能因脫水脫到「哭卻沒有眼淚」而住院，因即將到來的春假恐是另波感染高峰，醫師呼籲家長幫6個月以下嬰兒安排自費的口服輪狀病毒疫苗，以降低感染風險。

春假出遊 恐掀感染高峰

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳德慶表示，根據疾管署分析今年全國腹瀉門急診就診人次為近5年最高，其中「病毒性腸胃炎」是主要元兇，主要是透過糞口途徑傳播，也就是接觸到帶有病毒的唾液、嘔吐物、排泄物，或被病毒污染的食物等，再經口攝入而致病。

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陳德慶指出，病毒性腸胃炎最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒，前2者主要流行期間為11月到隔年3月，有時也會因氣候而遞延，而腺病毒則是整年都會發生。其中，輪狀病毒是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒甚至痙攣等，至於諾羅病毒則是各年齡層皆可能受到感染，尤其好發於學校等人口密集機構。

陳德慶強調，目前並沒有殺死病毒的特效藥，不過只要沒有併發症，大部分病人多會在1至3天好轉或痊癒，因此治療病毒性腸胃炎是以支持性療法為主，若患者有脫水的徵兆，例如嘴唇皮膚乾燥、哭卻沒有眼淚、沒有小便等，就需盡快到醫院打點滴。

因下週是春假出遊旺季，也是病毒性腸胃炎的另一波高峰期，陳德慶呼籲，要使用濃度較高的漂白水（酒精無效果）做好環境消毒和手部清潔、避免生食，已生病的患者若出現意識不清、抽搐等症狀，務必馬上送醫，後續也要做好自我隔離，等到症狀解除48小時後再恢復上班上課。

陳德慶呼籲，目前輪狀病毒已有自費的口服疫苗可預防，且疫苗防護力高達9成以上，但只限6個月以下的嬰兒可以接種。

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