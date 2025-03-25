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白斑症新解方 黑色素表皮移植術助女童找回自信

2025/03/25 05:30
白斑症新解方 黑色素表皮移植術助女童找回自信

▲黃昭瑜主任建議，白斑症病人應尋求專業醫師評估，選擇最適合自身的治療方式，提高色素改善成功率。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

白斑症新解方 黑色素表皮移植術助女童找回自信

▲女童罹患白斑症導致臉部皮膚變白（左），經接受黑色素表皮移植手術後，順利改善臉部膚色（右）。 （記者陳建志翻攝）

12歲賴姓女童罹患白斑症導致右側臉部半年內迅速擴散變白，因治療2、3年效果不佳，讓她面對外界異樣眼光悶悶不樂，經前往皮膚科求診，透過免疫調節穩定病情後，進行自費的黑色素表皮移植手術，順利改善臉部膚色，且不論取皮或植皮部位皆無疤痕形成，讓她露出久違的笑容。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜表示，白斑症是1種免疫失衡性疾病，因錯亂的免疫系統攻擊皮膚中的黑色素細胞，導致皮膚失去色素。白斑症早期診斷與治療至關重要，若不及時控制，病情可能惡化並大範圍擴散。對於輕度白斑症病人，常見治療方法包括：nbUVB 311nm窄波紫外線照光、準分子光和雷射黑色素重建等。

不需縫合復原快 成功率可達9成

黃昭瑜指出，當藥物與光照治療效果不彰的白斑症病人，在病情穩定至少半年後，可評估是否適合進行自費的黑色素表皮移植手術。該技術已經發展成熟，於門診手術透過局部麻醉後進行，僅2-3小時，不需要縫合，且術後恢復期縮短至約1週，此技術的成功率可達9成以上，患者大多能獲得明顯的膚色改善。因白斑症為慢性疾病，術後仍需定期回診追蹤，以確保色素穩定與持久性。

黃昭瑜提醒，並非所有白斑症病人都適合黑色素移植，醫師會根據白斑的穩定性與皮膚受損程度進行評估，只有達到穩定期且表皮破壞適中的病人，才適合此療法。因此，建議白斑症患者應尋求專業醫師評估，選擇最適合自身的治療方式，以提高色素改善的成功率。

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