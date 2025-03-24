長輩吞嚥困難嗆咳 食材燉軟再上桌

▲不少高齡者會出現吞嚥困難症狀，建議居家照顧者挑選較軟爛的食材料理，或將食材燉煮軟爛再上桌。 （照片提供／樂生醫院）

文／賴慧明

75歲的賴阿姨半年來愈來愈瘦、食量食慾也大為減少，過去喜歡吃的水果、滷雞腿也都不再愛吃，被擔憂的家人帶來就醫。在復健科醫師與語言治療師共同觀察她的吞嚥狀況後，診斷為老年性吞嚥困難。

隨著年齡增長，身體機能逐漸降低，與吞嚥相關肌肉群的肌肉質量和力量會逐漸減少，造成吞嚥效率逐漸下降，這種自然老化現象稱為老年性吞嚥困難。吞嚥困難在老年人中是普遍會發生的，建議居家照顧者多點耐心，放慢進食速度、挑選較軟爛的食材料理，或將食材燉煮軟爛再上桌。

請繼續往下閱讀...

◎長者出現吞嚥困難的常見原因

●牙齒鬆脫或脫落：無法咀嚼硬食。

●感覺知覺降低、吞嚥反應遲緩：老年人喉嚨和口腔的敏感度下降，導致難以察覺食物在口中的位置，吃東西的反應變慢，食物在口腔及咽喉停留時間過久。

●唾液分泌減少：食物難以形成適合吞嚥的食糰，特別是乾燥的食物，對於長者而言較難以吞嚥。

●聲帶肌肉的動作和彈性下降：呼吸道保護不周全，進食過程容易嗆咳。

大多數長者的老年性吞嚥困難屬於輕度吞嚥困難，但如果忽略這些症狀，可能會發展為更嚴重的吞嚥困難，導致營養不良、脫水。如果食物在口中含太久、吞不下、吞不乾淨，容易嗆咳，更可能導致吸入性肺炎引發感染、死亡。

復健治療可強化吞嚥功能

家有高齡者，居家照顧者或外籍看護人員應特別留意其吞嚥狀況，並適時尋求復健科醫師、語言治療師協助。專業醫療人員可為長者規劃吞嚥治療課程，強化吞嚥功能，改善肌肉力量及協調性；教導長者改變進食姿勢及技巧，下巴微收、小口進食慢慢咀嚼，有助吞嚥；也可給予飲食質地的調整建議，輔導照顧者將食物軟化、磨泥、切塊等，幫助減少嗆咳。

（作者為衛福部樂生醫院語言治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法