練跑大腿後肌肌腱撕裂 臀部劇痛才知道

▲圖3：大腿後肌肌腱撕裂處完全縫合。（照片提供／唐浩哲）

文／唐浩哲、盧億

▲圖2：內視鏡微創手術使用可吸收錨釘與高強度縫線，縫合大腿後肌肌腱。（照片提供／唐浩哲）

王小姐喜歡慢跑，為了參加半馬，訓練的強度不斷增強。一天正當她彎腰撿拾物品時，突然感到右側臀部劇痛，並且疼痛從大腿後側延伸至膝蓋後方。起初在診所接受局部注射治療及口服藥止痛，但每當要邁開步伐或是坐立時，右側臀部仍疼痛不已，因而就醫。

▲圖1：核磁共振檢查顯示，大腿後肌肌腱撕裂（箭頭處）。（照片提供／唐浩哲）

疼痛從大腿延伸至膝蓋後

經病史詢問及理學檢查後，安排核磁共振（MRI）檢查。MRI顯示右側大腿後肌在坐骨結節處發生肌腱部分撕裂（圖1）。

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經過討論，王小姐決定進行內視鏡微創大腿後肌肌腱縫合手術（圖2、圖3）。手術後，王小姐遵循運動醫學中心團隊的復健計畫，前兩週使用枴杖，並避免髖關節過度彎曲及膝關節伸展，手術後第2週放開枴杖，逐步增加負重，並進行臀部及核心肌群的強化訓練。到了手術後第16週，疼痛已經完全緩解，並重回慢跑訓練。

大腿後肌由3條肌腱組成，主要負責髖關節的伸展與膝關節的彎曲。當髖關節彎曲且膝關節同時進行伸展動作時，會增加大腿後肌的張力，容易導致大腿後肌肌肉拉傷或是肌腱斷裂。

採肌腱縫合微創手術縫合

輕微的大腿後肌肌腱部分撕裂或是大腿後肌肌肉拉傷可以選擇保守治療。但是若大腿後肌肌腱撕裂範圍超過2公分、合併坐骨結節撕裂性骨折、從事高強度運動的運動員、或是保守治療無效的患者，則會建議採用手術縫合。

傳統手術因傷口較大，有較高的神經受損及傷口感染的風險。內視鏡微創手術因傷口小，且在內視鏡下能清楚識別肌腱撕裂部位及神經位置，可以有效減少手術後的併發症。

由於大腿後肌肌腱斷裂的時間越久，手術的預後愈差，且大腿後肌受傷的症狀有時與脊椎神經壓迫的症狀不易區分，若出現臀部或大腿後側劇烈疼痛，應及時就醫接受進一步檢查與治療。

（作者分別為基隆長庚骨科醫師唐浩哲、林口長庚骨科醫師盧億）

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