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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

開車看不到路？腦腫瘤壓迫視神經 鼻孔開腦只要3天就出院

2025/04/03 12:17

高雄秀傳紀念醫院「無痕」手術成功攻克腦下垂體腫瘤，助患者視力回神。（高秀提供）

高雄秀傳紀念醫院「無痕」手術成功攻克腦下垂體腫瘤，助患者視力回神。（高秀提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲張姓男子近年來視力下滑，開車時險象環生，還常撞到路障，就醫檢查後發現是大腦腫瘤壓迫視神經，高雄秀傳醫院神經外科醫師洪裕昌利用內視鏡，從鼻孔直搗顱底深處的腦下垂體腫瘤，不但未留下疤痕，張男也在3天後出院，連同事都看不出來他有動過手術。

洪裕昌指出，腦下垂體腫瘤雖多為良性，卻像顆「不定時炸彈」深埋顱底，周遭緊貼視神經、頸動脈與內分泌控制中樞；過去開顱手術得鋸開頭骨，風險高且恢復慢，如今透過跨科合作，由耳鼻喉科醫師陳彥奇化身「導航員」，先從鼻腔開闢通道，精準定位蝶竇位置，他再接棒擔任「拆彈專家」，用比吸管還細的內視鏡切除腫瘤，全程避開腦組織，連激素分泌功能都完整保留。

洪裕昌表示，這項手術患者平均住院僅3至5天，鼻黏膜傷口2週內癒合，8成患者內分泌異常大幅改善。陳彥奇更揭秘，手術用特殊生物材料補顱底，就像替鼻竇貼隱形OK繃，連腦脊髓液滲漏風險都降到5%以下。

但洪裕昌提醒，儘管技術突破，「但不是所有腫瘤都能走鼻孔」，若腫瘤超過3公分、包住海綿竇或血管，得搭配術中導航與神經監測系統；即使手術成功，術後仍需每半年追蹤MRI與激素指數。

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