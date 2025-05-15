6月麥加朝覲 強制接種腦膜炎疫苗

▲疾管署副署長羅一鈞提醒，前往麥加朝覲的民眾要注意當地的防疫規定。（資料照，記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月4日展開，每年吸引超過數百萬名信徒前往，我國衛福部疾管署昨提醒，若有國人打算參與，須注意沙國政府規定須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並要求65歲以上等4類高風險族群要有新冠免疫證明，建議行前2至4週到旅遊醫學門診評估接種相關疫苗。

4類高風險族群 須有新冠免疫證明

疾管署副署長羅一鈞表示，根據沙國政府規定，參與者須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並應出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價結合型疫苗），同時65歲以上、懷孕、慢性疾病及遺傳性血液疾病等族群，應出示新冠免疫證明，例如去年至今年更新病毒株的疫苗接種證明、2021至2023年完成2劑基礎劑接種證明，或去年由實驗室核發的確診康復證明。此外，該國亦建議參與者接種新冠疫苗及季節流感疫苗。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞也指出，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）及M痘等旅遊疫情等級第一級注意（Watch）國家，在當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶、出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域。

羅一鈞並提醒，前往民眾要注意個人飲食衛生及手部清潔，在人潮密集或空氣不流通處，可考慮戴口罩，避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等，避免蚊蟲叮咬。

羅一鈞強調，在當地若出現發燒、咳嗽等症狀，應戴口罩並儘速就醫，且於返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法