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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

免費5大癌篩使用數增加 較去年同期增36萬人次

2025/05/15 11:51

國民健康署今（15日）公布最新統計，今年截至4月30日，全台已有超過232萬人次接受五癌免費篩檢。圖為民眾進行口腔癌篩檢，示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者蘇福男攝）

國民健康署今（15日）公布最新統計，今年截至4月30日，全台已有超過232萬人次接受五癌免費篩檢。圖為民眾進行口腔癌篩檢，示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照，記者蘇福男攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（2025）年起擴大推動免費「子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌、肺癌」等五大癌症篩檢，國民健康署今（15日）公布最新統計，今年截至4月30日，全台已有超過232萬人次接受五癌免費篩檢，較去（2024）年同期增加36萬人次。

癌症自1982年起就高居國人十大死因之首，至今惡性腫瘤仍占每年總死亡人數近三成，顯示癌症對國人健康的威脅未減，不過台灣整體癌症五年存活率，已從十年前的53.2%提升至62.9%，背後的進步，除了醫療技術的提升，也有賴於越來越多民眾主動接受篩檢、及早介入治療。

國健署指出，去年五癌篩檢共發現超過1萬例癌症、將近5萬件癌前病變，其中許多個案是在毫無症狀的情況下被揪出病灶，讓患者能及早接受治療，提升存活率。

目前政府提供的五癌免費篩檢如下：

●子宮頸癌篩檢：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

●口腔癌篩檢：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

●乳癌篩檢：提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

●大腸癌篩檢：建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

●肺癌篩檢：針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。

國健署署長吳昭軍表示，面對癌症，每個人都可以從生活中做出改變，包括戒菸、避免嚼檳榔與過量飲酒、維持適當體重，搭配均衡飲食與規律運動，並一起關心家人與朋友的健康，共同參與篩檢與健康促進，就能擴大防癌力量。

國民健康署今（15日）公布最新統計，今年截至4月30日，全台已有超過232萬人次接受五癌免費篩檢，較去年同期增加36萬人次。（國民健康署提供）

國民健康署今（15日）公布最新統計，今年截至4月30日，全台已有超過232萬人次接受五癌免費篩檢，較去年同期增加36萬人次。（國民健康署提供）

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