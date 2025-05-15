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健康網》低血壓上身好無力？ 飲食「這樣吃」不再虛累累
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每次蹲下站起來就頭暈，以為累過頭，其實健康已經拉警報。營養師高敏敏指出，低血壓體質常出現疲累無力等症狀，包括：缺水、出血、藥物、疾病等原因，都可能造成低血壓。日常可補充鹽分、咖啡因、鐵質、葉酸、維生素B12，有助保留體內水分、合成血紅素、增加血紅蛋白，維持血壓穩定。
高敏敏於臉書「高敏敏 營養師」發文表示，血壓就是血液在血管中的壓力，決定血液能不能正常運輸。如果血壓不足，低於90mmHg，血液無法供應到身體各處，就會出現頭暈、看不清楚、疲累想睡覺、全身無力、手腳冰冷，嚴重甚至休克等症狀，因此，千萬別輕忽身體警訊。
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低血壓7原因日常多留意
至於為何會造成血壓低？高敏敏說，可能原因包括以下7種：
1.缺乏水分：身體脫水、血液水分不足。
2.大量出血：體內血液不足，造成血壓大幅下降。
3.血管卡卡：如老化、三高、血管彈性不佳等狀況。
4.服用藥物：如服用血壓藥、抗凝血藥、抗憂鬱藥物等，造成影響。
5.突然站起：動作較大，導致血液無法及時供給大腦。
6.疾病影響：如心臟病丶糖尿病、過敏等病症，可能導致低血壓發生。
7.懷孕期間：懷孕可能也會使血壓下降，產後就會恢復孕前血壓。
補充鹽分、咖啡因穩血壓
高敏敏表示，如果經常發生低血壓狀況，飲食建議可補充以下營養素：
●鹽分：讓鈉離子保留住體內水分，以維持血壓。補充方式包括：喝運動飲料、吃鹽糖、一小撮鹽巴、重口味食物。須注意此處所謂「補鹽分」，不是每天吃重鹹，而是在運動或大量流失水分之後 建議補充一些鹽分。
●咖啡因：咖啡因可讓血管收縮，並讓血壓升高；飲食補充可適量攝取巧克力、可樂、茶、咖啡等；另，提醒咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。
●鐵質、葉酸、維生素B12：鐵質為合成血紅素的重要原料；葉酸、維生素B12是合成血紅素的輔酶，可增加血紅蛋白，幫助氧氣流向腦、心、肌肉等組織；包括：小魚乾、海帶、深色蔬菜、糙米、堅果類、牛奶、瘦豬肉、豆類等食物，均可多攝取。
高敏敏提醒，透過天然食物的補充，有助維持身體機能。容易低血壓的人，不僅平時要補充足夠的水分，務必也要每日監測血壓、謹記醫囑，身體狀況才能保持健康。
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