健康網》低血壓上身好無力？ 飲食「這樣吃」不再虛累累

營養師指出，低血壓者常出現疲累想睡覺、全身無力等症狀。可適量攝取茶、咖啡等含咖啡因飲品，有助血管收縮、血壓上升；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次蹲下站起來就頭暈，以為累過頭，其實健康已經拉警報。營養師高敏敏指出，低血壓體質常出現疲累無力等症狀，包括：缺水、出血、藥物、疾病等原因，都可能造成低血壓。日常可補充鹽分、咖啡因、鐵質、葉酸、維生素B12，有助保留體內水分、合成血紅素、增加血紅蛋白，維持血壓穩定。

高敏敏於臉書「高敏敏 營養師」發文表示，血壓就是血液在血管中的壓力，決定血液能不能正常運輸。如果血壓不足，低於90mmHg，血液無法供應到身體各處，就會出現頭暈、看不清楚、疲累想睡覺、全身無力、手腳冰冷，嚴重甚至休克等症狀，因此，千萬別輕忽身體警訊。

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低血壓7原因日常多留意

至於為何會造成血壓低？高敏敏說，可能原因包括以下7種：

1.缺乏水分：身體脫水、血液水分不足。

2.大量出血：體內血液不足，造成血壓大幅下降。

3.血管卡卡：如老化、三高、血管彈性不佳等狀況。

4.服用藥物：如服用血壓藥、抗凝血藥、抗憂鬱藥物等，造成影響。

5.突然站起：動作較大，導致血液無法及時供給大腦。

6.疾病影響：如心臟病丶糖尿病、過敏等病症，可能導致低血壓發生。

7.懷孕期間：懷孕可能也會使血壓下降，產後就會恢復孕前血壓。

營養師說，除缺水、大量失血、服藥、疾病等原因會造成低血壓，婦女懷孕期間可能也會使血壓下降；情境照。（圖取自freepik）

補充鹽分、咖啡因穩血壓

高敏敏表示，如果經常發生低血壓狀況，飲食建議可補充以下營養素：

●鹽分：讓鈉離子保留住體內水分，以維持血壓。補充方式包括：喝運動飲料、吃鹽糖、一小撮鹽巴、重口味食物。須注意此處所謂「補鹽分」，不是每天吃重鹹，而是在運動或大量流失水分之後 建議補充一些鹽分。

●咖啡因：咖啡因可讓血管收縮，並讓血壓升高；飲食補充可適量攝取巧克力、可樂、茶、咖啡等；另，提醒咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

●鐵質、葉酸、維生素B12：鐵質為合成血紅素的重要原料；葉酸、維生素B12是合成血紅素的輔酶，可增加血紅蛋白，幫助氧氣流向腦、心、肌肉等組織；包括：小魚乾、海帶、深色蔬菜、糙米、堅果類、牛奶、瘦豬肉、豆類等食物，均可多攝取。

高敏敏提醒，透過天然食物的補充，有助維持身體機能。容易低血壓的人，不僅平時要補充足夠的水分，務必也要每日監測血壓、謹記醫囑，身體狀況才能保持健康。

營養師表示，為讓鈉離子保留住體內水分，低血壓者可在運動或大量流失水分之後，補充一些鹽分，以維持血壓；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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