健康網》知名彩妝師驚傳猝逝 夏日高溫防心梗3要1不要

藝人王思佳發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕演藝圈的知名彩妝師吳阿志，驚傳噩耗，傳出因心肺衰竭猝逝，離世消息讓眾多藝人與好友發文哀悼。心肺衰竭原因多，其中心肌梗塞最要嚴防。事實上，根據衛生福利部111年死因統計，心臟疾病是國人第2號殺手，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病。高溫護心要適當補水、保持涼爽、減少溫差，並且不要烈日下運動。

藝人王思佳也在IG發文悼念，表示自己與吳阿志已經合作近10年，「於公於私，我們都像家人一樣緊密的關係」、「如果沒有你...就不會這麼完美了」雙方互相陪伴，有許多又笑又鬧的回憶，她對吳阿志表達了滿滿的不捨。

護心3要1不要

衛福部國健署指出，天氣炎熱，連續出現高溫現象，氣溫升高會造成體表血管擴張，心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

國健署提醒民眾，有關夏日護心4招原則：

●第1招:要適當補水

避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

●第2招:要保持涼爽

室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

●第3招:要減少溫差

留意室內外溫差，空調建議設定26-28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

●第4招:不要烈日下運動

外出活動避免上午10點到下午2點，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10-15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中暑或熱衰竭。

國民健康署呼籲長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風），適當補充電解質（如冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料），以最快速度就醫。

