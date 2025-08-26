自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

抗癌新曙光！美研究找到「免疫叛變開關」 新療法在路上

2025/08/26 11:47

圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。最新研究發現，癌細胞會利用一種荷爾蒙，癱瘓另一種免疫細胞（骨髓細胞），使其無法召喚T細胞前來攻擊腫瘤。（圖取自Freepik）

圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。最新研究發現，癌細胞會利用一種荷爾蒙，癱瘓另一種免疫細胞（骨髓細胞），使其無法召喚T細胞前來攻擊腫瘤。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現了癌症用以癱瘓人體免疫系統的「秘密武器」，為開發新一代的癌症免疫療法，提供了新的可能性。一項最新研究揭露，癌細胞竟會巧妙利用人體自身的一種荷爾蒙，與免疫細胞上的一個特定受體結合，從而將原本應攻擊癌細胞的「免疫友軍」，策反為幫助腫瘤生長的「免疫叛軍」。

「免疫叛軍」的策反密碼

這項由美國德州大學西南醫學中心團隊主導的研究指出，當腫瘤出現時，骨髓細胞是首批被派往戰場的免疫細胞，但它們很快就會從「抗癌」轉為「助癌」。數年前，研究團隊已發現骨髓細胞上存在一個名為LILRB4的抑制性受體，一旦被活化，骨髓細胞便會喪失攻擊腫瘤的能力。

最新的研究透過全基因組篩查，終於找到了活化這個「叛變開關」的內鬼：一種名為SCG2的荷爾蒙。

荷爾蒙SCG2是內鬼 LILRB4是叛變開關

實驗證實，SCG2會直接與LILRB4受體結合，不僅能關閉骨髓細胞的抗癌功能，更阻止了它們召喚T細胞前來助戰。在小鼠實驗中，若使用能阻斷LILRB4受體的抗體進行治療，或清除SCG2，癌細胞的生長速度就會顯著減緩。這項發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊的研究，為免疫療法提供了全新靶點。

新療法曙光 可望治癌也能抗發炎

研究主要作者張澄澄（Cheng Cheng “Alec” Zhang）教授指出，現行免疫療法僅對約2至3成患者有效。未來若能開發藥物，阻斷SCG2與LILRB4的結合，可望為癌症患者提供新的治療選項。反過來說，由於此機制能「中和」骨髓細胞的免疫活性，未來或許也能透過施打SCG2，來治療因骨髓細胞過度活化而引發的自體免疫或發炎性疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中