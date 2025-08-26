抗癌新曙光！美研究找到「免疫叛變開關」 新療法在路上

圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。最新研究發現，癌細胞會利用一種荷爾蒙，癱瘓另一種免疫細胞（骨髓細胞），使其無法召喚T細胞前來攻擊腫瘤。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現了癌症用以癱瘓人體免疫系統的「秘密武器」，為開發新一代的癌症免疫療法，提供了新的可能性。一項最新研究揭露，癌細胞竟會巧妙利用人體自身的一種荷爾蒙，與免疫細胞上的一個特定受體結合，從而將原本應攻擊癌細胞的「免疫友軍」，策反為幫助腫瘤生長的「免疫叛軍」。

「免疫叛軍」的策反密碼

這項由美國德州大學西南醫學中心團隊主導的研究指出，當腫瘤出現時，骨髓細胞是首批被派往戰場的免疫細胞，但它們很快就會從「抗癌」轉為「助癌」。數年前，研究團隊已發現骨髓細胞上存在一個名為LILRB4的抑制性受體，一旦被活化，骨髓細胞便會喪失攻擊腫瘤的能力。

最新的研究透過全基因組篩查，終於找到了活化這個「叛變開關」的內鬼：一種名為SCG2的荷爾蒙。

荷爾蒙SCG2是內鬼 LILRB4是叛變開關

實驗證實，SCG2會直接與LILRB4受體結合，不僅能關閉骨髓細胞的抗癌功能，更阻止了它們召喚T細胞前來助戰。在小鼠實驗中，若使用能阻斷LILRB4受體的抗體進行治療，或清除SCG2，癌細胞的生長速度就會顯著減緩。這項發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊的研究，為免疫療法提供了全新靶點。

新療法曙光 可望治癌也能抗發炎

研究主要作者張澄澄（Cheng Cheng “Alec” Zhang）教授指出，現行免疫療法僅對約2至3成患者有效。未來若能開發藥物，阻斷SCG2與LILRB4的結合，可望為癌症患者提供新的治療選項。反過來說，由於此機制能「中和」骨髓細胞的免疫活性，未來或許也能透過施打SCG2，來治療因骨髓細胞過度活化而引發的自體免疫或發炎性疾病。

