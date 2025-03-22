平日愛喝酒 中年男腹痛就醫竟大腸癌4期

▲邱昱瑞醫師說明，1名40多歲的男子腹痛竟檢查出大腸癌。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中市1名40多歲的男子，從沒做過大腸鏡檢查，日前腹痛急診到院，經電腦斷層檢查，醫師發現患者腸阻塞，經大腸鏡驚見患者腸內有惡性腫瘤，已侵犯到一旁的淋巴，研判罹患大腸癌第4期。

大甲李綜合醫院大腸直腸外科主任邱昱瑞表示，患者2個月前也因為腹痛曾經就醫，當時檢查就發現患者有罹癌的可能性，但是腫瘤沒有很明顯，於是建議他要趕緊安排做大腸鏡，但患者沒有積極就醫，等到腹部腫脹疼痛不已，再度住院檢查，發現罹患大腸癌第4期。

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邱昱瑞說，患者平日有飲酒習性，而且飲酒很容易誘發癌症，依據研究發現，每天喝超過1瓶瓶裝啤酒的男性，罹患大腸癌的風險比不喝酒的人高出1.4倍，如果喝酒再搭配油炸或燒烤類食物，更增加罹癌的風險。

日喝逾1瓶瓶裝啤酒 罹癌風險多1.4倍

邱昱瑞表示，大腸癌初期症狀不明顯，不少患者等到出現腹痛、血便或體重異常下降再就醫，都屬於中晚期，國健署篩檢顯示，每2年1次糞便潛血篩檢可以降低35%大腸癌死亡率。

國健署從今年1月起，提供45歲至74歲民眾、40歲至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，如果有不適症狀更應儘速就醫。

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