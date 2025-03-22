出門怕群聚感染流感 居家肌不可失8招健康防疫

▲圖4：胯下擊掌。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲圖3：開合跳。（記者蔡淑媛翻攝）

流感仍處流行期，民眾擔心登山、上健身房運動會群聚染疫，又怕不運動，肌力流失影響身體健康，部立台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，提供民眾在家30分鐘運動也可以增強肌力、免疫力，避免流感併發重症的威脅。

▲圖2：肌力有氧訓練。（記者蔡淑媛翻攝）

在家運動30分鐘增肌力提升免疫力

▲圖1：動態伸展暖身操。 （記者蔡淑媛翻攝）

台中醫院復健科物理治療師楊朝翔指出，近日復健科碰到2名患者暫停原本運動習慣，導致腰痠背痛就醫，其中1名35歲的陳姓上班族之前每逢假日就跟家人到大坑登山健行，日前看到藝人大S染流感猝逝，擔心外出運動群聚染而暫停登山；另1名28歲林小姐有中度脂肪肝，原本每週至少到3次到健身房運動，也因擔心感染流感而裹足不前。

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為避免民眾擔心外出運動染流感暫停原本運動影響健康，楊朝翔示範30分鐘「肌不可失抗流感8招」，希望讓一般人在家也能運動增強肌力，不必擔心中斷外出運動習慣，造成肌肉流失，影響健康。

楊朝翔說明，「肌不可失抗流感8招」包括「動態伸展暖身操3招」、「肌力有氧訓練3招」，以及「進階肌力有氧訓練2招」。

她提醒，運動時應穿著寬鬆運動服與防滑運動鞋，避免腳踝受傷或跌倒，運動前，務必先進行「動態伸展暖身操3招」（圖1），包括：「原地踏步」、「肩部環繞」、「腰部轉體」，透過5分鐘左右的適度的暖身運動，降低身體痠痛，強化心肺功能、改善柔軟度，再進行下一步的肌力訓練。

適度暖身後，就可開始進行「肌力有氧訓練3招」（圖2），包括「小腿伸展」、「弓箭登步」、「階梯有氧」，每項動作重複進行1-2分鐘；行有餘力就可以進行「進階肌力有氧訓練2招」，進行「開合跳」（圖3）與「胯下擊掌」（圖4），每項10次並重複3次。

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