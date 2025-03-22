守護幼童乳牙健康 爸媽協助建立口腔清潔習慣

▲圖2：病人下排第一乳臼齒、第二乳臼齒蛀牙範圍大，已影響到牙齒神經，造成疼痛。（照片提供／許皓棟）

文／許皓棟

▲圖1：黃色虛線範圍為蛀牙處，紅色虛線為牙髓神經位置，橘色虛線為多生牙位置。（照片提供／許皓棟）

「叔叔，我這裡牙齒痛！」4歲小妹妹因為牙齒疼痛由媽媽陪同來兒童牙科就診，經過仔細檢查，發現多顆蛀牙都蛀在牙縫，會疼痛的牙齒已經影響到牙髓神經。而小妹妹日常作息有3大行為特徵，即平常愛吃甜食、吃飯時間長、沒有用牙線清潔牙縫。

▲為了降低兒童齲齒風險，家長應積極協助孩子養成良好的口腔清潔習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

小妹妹下排牙齒左右兩側的第一乳臼齒、第二乳臼齒蛀牙明顯，再透過X光檢查，病人全口18顆乳牙（有2顆乳牙先天性缺牙），上下排牙齒總共蛀了13顆，且發現1顆多生牙須接受治療評估。

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蛀牙不只會發生在肉眼可見的地方，許多蛀牙也會藏在牙縫或牙齒內部（圖1），難以察覺。

透過牙科X光，才能檢查出這些隱藏的蛀牙，及早治療，避免蛀牙範圍擴大，影響牙齒神經造成疼痛（圖2），甚至是蜂窩性組織炎。每半年定期牙科檢查搭配適當的X光檢查，能讓蛀牙無所遁形。

兒童齲齒治療，常透過適當的行為誘導方式來幫助兒童適應牙科治療。然而，對於年齡較小、齲齒嚴重的兒童，如同這個4歲小妹妹的案例，行為誘導可能無法提供足夠的治療合作，此時可考慮全身麻醉輔助進行完整的全口齲齒治療，如填補、根管治療、不鏽鋼牙冠、拔牙等，避免多次就診帶來的壓力，影響兒童日後看牙的意願。

乳牙蛀牙 不利恆牙正常萌發

乳牙健康對於兒童的整體發展至關重要，主要原因包括：維持咀嚼功能與營養吸收、引導恆牙正常萌發、語言發展與社交互動。因此，兒童自長牙開始，應每半年定期接受檢查，及早發現齲齒或其他口腔問題，並接受適當治療與衛教指導。

幼兒長牙起 應半年定檢一次

為了降低兒童齲齒風險，家長應積極協助孩子養成良好的口腔清潔習慣，包括：早晚刷牙、使用牙線；避免頻繁攝取甜食、含糖飲料；定期接受牙科檢查，及早發現及治療齲齒。

尤其家長平時在幫小朋友檢查刷牙狀況或加強清潔時，若發現使用牙線或牙線棒時，某個牙縫開始容易塞食物；靠近牙縫位置的齒質顏色改變，隱約透出黑色或黃褐色的顏色；咬合面窩溝處有黑或褐色顏色變化等疑似蛀牙的情況，皆需要就診拍攝X光檢查是否確實有蛀洞形成。

（作者為鹿港基督教醫院兒童牙科主治醫師）

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