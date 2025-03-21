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長者姿勢控制運動 預防一跌不起

2025/03/21 05:30
長者姿勢控制運動 預防一跌不起

▲圖3。（照片提供／李世明）

文／李世明

長者姿勢控制運動 預防一跌不起

▲圖2。（照片提供／李世明）

預防老人跌倒是銀髮族群常見的健康議題，老人跌倒如骨折或頭部創傷，即使經過醫療處置，日後也可能出現自主行動功能障礙、自我照顧能力降低、焦慮、憂鬱等後遺症，不僅增加醫療長照資源與家庭經濟支出，甚至可能造成家庭與社會問題，不容小覷。

長者姿勢控制運動 預防一跌不起

▲圖1。（照片提供／李世明）

肌力衰退與平衡缺損是老人跌倒的主因之一，而平衡缺損與年長者的神經肌肉機制退化有關。神經肌肉機制退化導致老人姿勢動作的反映時間增長，使得身體肢段無法在失衡情況下，及時做出適當的姿勢控制來維持平衡。

利用肢體動作 控制姿勢穩定

物理治療師會指導平衡缺損的病患在各種不同的身體失衡情況下，如何利用肢體動作策略來控制姿勢穩定與維持平衡。

◎以下介紹2種常用的年長者居家姿勢控制運動

要提醒的是，最好是雙手持健走杖當做輔助工具，健走杖好處是可提供較大的支撐面積範圍，以穩定姿勢平衡，讓年長者在健走杖支撐下，安心練習姿勢控制訓練（圖1）。

●身體前彎並抬頭挺背，同時臀部向後推，雙手抓握好健走杖，雙腳踏穩地面或翹腳尖（圖2），做完上述動作後再回復到圖1的站立姿勢。

●雙手向前伸直推杖動作，身體前彎並抬頭挺背，雙手抓握好健走杖，同時臀部向後推，且膝關節屈曲微蹲（圖3），再回復到圖1站立姿勢。

以上2種姿勢控制運動，主要是因應身體受到外力衝撞或自身失衡情況下，將重心降低，且保持身體重心在支撐底面積範圍內，即使跌倒也不會造成身體嚴重傷害，圖3的臀部後推與微蹲動作，也可以加強下肢關節肌力，遠離跌倒風險。

（作者為台中市甘霖基金會物理治療師）

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