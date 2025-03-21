36歲女體重破百 胃繞道減重20%

▲達文西手臂施行胃腸繞道手術。 （長庚醫院提供）

記者吳亮儀／台北報導

▲王小姐（右）經黃若禕醫師（左）進行胃腸繞道手術後，減重成功。 （記者吳亮儀攝）

36歲的王小姐有家族肥胖史，從小到大體型豐腴，成年後曾接受運動教練指導，也嘗試過中醫藥輔助等各種減重方法，但成效都很短暫，由於體重破百，常常動一動就會膝蓋痠痛，很喘不舒服，同時夜晚也會打呼，白天覺得沒精神。

王小姐就醫檢查發現，她的BMI達病態性肥胖，符合健保減重手術適應症，評估後接受胃腸繞道手術，並選擇達文西機械手臂方式；術後6個月已減去全身20%體重，並且持續瘦身中。

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基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕指出，世界衛生組織將BMI大於40Kg/m2稱為病態性肥胖，導致主因為飲食過量，其他原因還包括遺傳基因、工作型態、缺乏運動，以及心因性疾病影響等。

達文西機械手臂 精準縫合

基隆長庚一般外科醫師王致遠指出，健保署已在2020年因應亞洲人體質，將減重手術適應症下修為BMI大於37.5Kg/m2，或是BMI大於32.5Kg/m2且合併有高危險併發症，如糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症。即便如此，還是讓許多人卻步，1.因為對減重手術不夠理解，擔心併發症；2.減重手術所需費用較昂貴。

健保署已在2024年9月宣佈，達文西機械輔助手術費用正式納入健保，且規定需具備執行達文西手術專業資格的醫師，才能申請健保費用。

王致遠說，過往的減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險，並幫助病人快速復原，不過微創手術有其縫合角度上的限制，而達文西機械手臂正好可以突破此限制，進而達到改善腹腔鏡縫合的缺點，機械手臂的靈活度遠高於傳統腹腔鏡的器械，更適合用在胃腸繞道手術。

黃若禕強調，減重手術的成功取決於很多因素，使用達文西機械手臂只是其中一項而已，病患自身的狀態、醫療團隊的合作等等，都是手術成功的因素。而手術只是做對了一半的事情，剩下的一半，則需靠病患術後的飲食衛教以及調整心態。

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