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停經後服用荷爾蒙 6旬婦運動後險休克

2025/03/20 05:30
停經後服用荷爾蒙 6旬婦運動後險休克

▲電腦斷層檢查，發現蔡女的肺動脈血栓。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

停經後服用荷爾蒙 6旬婦運動後險休克

▲賴金湖醫師指出，蔡女本身患有高血脂，且因停經後服用荷爾蒙，同時減少抗凝血因子，導致血液更容易凝固，形成血栓。（員榮醫院提供）

63歲蔡姓婦人平時有運動習慣，但近日運動後常發生喘不過氣狀況，經醫院檢查發現竟是肺栓塞，隨時有休克可能。彰化員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，蔡女本身患有高血脂，且因停經後服用荷爾蒙，導致血液更容易凝固，屬於肺栓塞高危險群，幸好及時手術治療，目前已順利康復出院。

血液更易凝固 增加肺栓塞風險

賴金湖表示，透過電腦斷層發現，蔡女有一條明顯血栓卡在肺部動脈，導致氧氣濃度下降，若血栓持續累積，可能導致血流無法通過肺動脈，嚴重是就會引發休克，屬於危急個案，經評估後安排氣球擴張及導管溶栓術手術，術後住院4天即康復出院。

賴金湖指出，肺部血栓通常來自深層靜脈血栓，尤其是腿部或骨盆靜脈的血塊脫落後，隨血流進入肺部，患者會因血液無法順利進入肺部，導致呼吸急促、胸痛、甚至休克，常見的誘發因素包括：長時間不活動、久坐、長時間臥床等導致靜脈淤滯，另外口服避孕藥或荷爾蒙療法，也會增加肺栓塞風險。

他提醒，民眾若有突發性呼吸困難、胸痛、心悸、咳血等症狀，應立即就醫；平常應避免久坐，適時抬腿、穿著彈性襪、控制體重、戒菸，都能降低血管病變風險。

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