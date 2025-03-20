放假別緊盯著3C 讓眼睛也適當休息

▲圖1：按摩眼周穴道。（照片提供／黃偉成）

文／黃偉成

▲圖2：熱敷是最簡單的一招。（照片提供／黃偉成）

228連假過後，因眼睛模糊，脹痛、乾癢、酸澀的患者絡繹不絕。42歲的周先生說假期都在家裡打電競、37歲的許小姐則是假期追完了2部韓劇，諸如此類的患者其實都是同樣的問題，就是長時間使用3C電子產品，導致眼睛的肌肉調節能力大幅變差！

長時間使用3C 眼睛肌肉調節力會變差

◎舒緩眼睛不適3撇步

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●可以適當地進行眼周穴道的按摩：包括位於眼部內側，內眼角稍上方凹陷處的「睛明穴」、眉毛內側邊緣凹陷處的「攢竹穴」以及位於瞳孔上方，眉毛中間處的「魚腰穴」3個穴位，每天按壓3次，每次穴位按3分鐘（圖1）。

●隨時隨地做眼球護眼操：眼球的肌肉有分外側及內側，外側是控制眼球轉動，而內側是控制眼睛對焦．所以我們能偶爾讓眼球上下左右轉動放鬆以及看遠看近來伸展肌肉，甚至閉眼休息，讓眼睛徹底達到休息的效果。

●熱敷是最簡單的一招：利用熱毛巾覆蓋住整個眼部，讓眼周範圍的溫度稍微升高，建議熱敷溫度為40-45度，每次時間10-15分鐘，促進新鮮的血液進來（圖2）。

要提醒的是，眼球的肌肉機能會隨著年齡下降，平均從40-45歲左右開始會開始產生老花眼，大家都會馬上聯想看小字不清楚，但其實更容易忽視的症狀是眼睛比以往更容易疲勞。做著原本可以輕鬆做的事情，現在卻會變成眼睛脹痛，眉心疼痛，甚至延伸到偏頭痛。

很多人遇到老花都想著要治療，想要讓它痊癒消滅。但其實老花眼是沒有辦法復原的，眼睛肌肉功能就是會慢慢下降，是一種不可逆的眼睛老化現象，與其「害怕它不如重新認識它」，這時我們需要的是重新適應該怎麼使用眼睛，養成正確的用眼習慣。此外，驗配出真正合適的輔助鏡片也很重要，這樣才能讓我們眼睛好好的繼續工作！

（作者為員林市明明眼科院長）

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