慢性肌腱炎發作 震波治療緩解疼痛

▲康耀文主任指出，慢性肌腱炎若症狀較為嚴重，可採用體外震波治療，透過高能量震波來刺激組織修復。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

52歲陳先生喜歡打羽球，曾因殺球用力過猛而手肘不適，休息幾天就恢復，他一度不以為意，近日掃墓時節，他一連趕了幾場祭拜，除草、整理墓地後，右肘外側劇烈疼痛，連開門都痛到受不了，前往醫院就醫檢查，才發現是長期累積引發的慢性肌腱炎，安排震波治療後大幅緩解，讓他不再痛了。

打球輕忽手肘不適 釀開門也劇痛

亞洲大學附屬醫院復健科主任康耀文指出，患者曾在1年半前打羽球後出現右肘不適症狀，但不在意，導致肌腱有慢性發炎與結構退化前兆。經超音波檢查確認是慢性肌腱炎，先透過物理治療與復健運動改善，包括熱敷、超音波、雷射治療等，也可針對患部進行深層軟組織按摩、伸展與肌力訓練，都有助於強化肌肉，提高肌腱的穩定性與耐受力。

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若症狀較為嚴重、復原進度緩慢，康耀文也建議可採用體外震波治療，透過高能量震波刺激組織修復，對慢性肌腱炎有良好效果，患者經建議採用自費的震波治療2週後，症狀便大幅緩解。

康耀文說，慢性肌腱炎與急性肌腱炎不同的是，急性肌腱炎通常是因單次過度使用或受傷引起，處理方式以休息、冰敷1-2天、藥物治療及物理治療為主，但慢性肌腱炎是因長期反覆使用或姿勢不良，導致微小損傷累積，進而使肌腱結構逐漸退化，甚至衍生慢性疼痛、肌腱撕裂等嚴重後果。

康耀文提醒，平常應避免長時間重複相同動作，運動前做好暖身，若需搬運重物，也應使用正確施力方式，避免過度負荷單一肌群，萬一出現肌腱不適，可先嘗試局部熱敷、伸展運動及適度休息，若疼痛持續數週甚至數月都沒有緩解，應就醫，評估適合的治療方式。

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