6月大女嬰手骨折 疑家長施抱不當受傷

▲醫護人員提醒民眾須留意抱小孩的方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者鄭淑婷／桃園報導

抱小孩時，千萬不可拉扯手臂或手腕！桃園市日前發生6個月大女嬰左手肱骨骨折送急診，醫護人員提醒，家長或照顧者須留意抱小孩方式，應將施力點放於腋下，避免直接拉扯孩子手臂或手腕造成傷害。

桃園市1名6個月大女嬰左手無法活動，被碰觸時會哭鬧不止，媽媽趕緊帶往衛福部桃園醫院急診，經急診部災難醫學科主任蕭雅文評估及X光檢查後，確認小女嬰為左手肱骨骨折，隨即協助會診骨科及安排住院治療；受傷原因疑似是大人抱小孩時的施力點不對，拉扯到孩子手臂而導致受傷。

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蕭雅文表示，兒童骨骼較成人柔軟，具有較高韌性與彈性，正常情況不易發生骨折，但若因被抱、拉扯或意外施力等動作產生扭力，仍可能導致骨骼脫臼、韌帶受損，甚至骨折，提醒家長或照顧者多留意抱小孩方式，以降低意外風險。

蕭雅文表示，所幸兒童骨骼具有厚實的骨膜與良好的血液循環，大多數骨折不須透過手術治療，適當復位並使用夾板或石膏固定即可獲得良好癒合。

桃園醫院急診護理師林庭妤提醒，家長或照護者抱小孩時，應將施力點放在腋下，避免直接拉扯孩子手臂，陪伴遊戲或拉牽孩子行走時，同樣應避免施力於前臂或手腕等部位。此外，動作務必輕柔，若看到孩子快跌倒，千萬不可猛然拉扯其手臂，以免造成韌帶脫位或骨折。

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