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長輩吞嚥不良 慎選餐具、食物防嗆咳

2025/03/17 05:30
長輩吞嚥不良 慎選餐具、食物防嗆咳

▲團狀飲食不易沾黏口腔，也易於吞嚥。 （照片提供／樂生醫院）

文／蘇嘉華

長輩吞嚥不良 慎選餐具、食物防嗆咳

▲高齡者使用的餐具必須慎選，過厚、過深的湯匙不宜。（照片提供／樂生醫院）

隨著人口高齡化，牙口差且合併吞嚥問題的銀髮族越來越多，吞食果凍、粿粽導致噎食的不幸事件亦時有所聞。一般人認為，將食物燉煮軟爛、質地細碎，才有助消化，但其實食物太細碎，容易殘留口腔、誤吸入食道；太稀可能溢漏出口腔，都會造成嗆咳風險。

少吃太細碎、太稀食物

每位長者肌肉、舌頭、牙齒能力不同，適合吞嚥的食物質地也不同。國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）提供了全球統一的飲食質地分級標準，可以用簡單的餐具（湯匙、叉子）或針筒客觀地做質地分級檢測，將食物由液體到固體由0-7分為8個等級，供醫師、語言治療師、營養師與照顧者作為溝通參考。

大多數因吞嚥困難而尋求醫療協助的長者位於4-6級，如有部分牙齒、部分牙齦咀嚼、舌頭功能正常或尚可，可推送食物者為IDDSI-6，建議入口以可被湯匙壓碎的軟質食物為主，份量應一口量（大小約1.5公分）為宜；無牙齒，舌頭功能不佳者為IDDSI-4，進食不建議太稀的粥或麥片，而是應以高稠度、團狀、不需咀嚼的細泥食為主。

若照顧者無時間備餐，以市售商品為例，花生牛奶、八寶粥、蜜紅豆等罐裝食品屬於IDDSI-6，紅豆泥、蒸蛋、豆花或奶麥糊餐等屬於IDDSI-4。也可購買添加處理過的小米、紫米、洋薏仁、毛豆、紅綠豆、南瓜及花生，增加甜味、香味與營養素。

在進食時，必須慎選高齡友善餐具，尖銳的叉子不宜，湯匙則應使用小根且匙面較淺者，進食時，勺部可平貼舌背中間，才方便食物送入口中不殘留。應避免過大、過厚的湯匙，否則容易使進食者用吸食的方式進食，吸氣與吞嚥的時間點不協調，引起嗆咳，以及避免勺部過深的湯匙，吃東西不易一口吃乾淨，散落在口腔內、咽部各處。

使用匙面較淺小湯匙

家人如有進食吞嚥困難，可先尋求復健科醫師、語言治療師及營養師評估，依據醫療建議挑選適合的食物質地，或選購市售適合級數的介護食品。

（作者為衛福部樂生醫院營養師）

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