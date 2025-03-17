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手背突冒咖啡色點點 擠檸檬汁沒洗淨惹禍

2025/03/17 05:30
手背突冒咖啡色點點 擠檸檬汁沒洗淨惹禍

▲擠柑橘類水果時，若汁液殘留皮膚上應洗淨，以免發生植物性感光性皮膚炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳彥達

手背突冒咖啡色點點 擠檸檬汁沒洗淨惹禍

▲右手手背出現咖啡色的色素沉澱。 （照片提供／陳彥達）

阿超（化名）是1名年輕男工程師，他3天前突然發現右手手背出現大面積異常咖啡色點狀的色素，急忙就醫。就診時，可見他的右手背有點狀潑灑型的黑色素沉澱，以虎口處的分布最為密集，並以其為中心向四面八方散開。不過，身體其他部位的皮膚並未出現類似的黑色素病灶。

進一步詢問他「最近有擠檸檬汁喝嗎？」阿超回覆：「沒有耶！但是我手的問題跟檸檬有關嗎？上週我們全家到越南去玩，每餐幾乎都有魚，吃魚的時候，我會幫家人擠檸檬汁在魚上。」答案揭曉就是「植物性感光性皮膚炎」！

顧名思義，「植物性感光性皮膚炎」是接觸到「具有光敏感性的植物汁液」後，照到「日光／紫外線」造成的皮膚發炎問題。最常見會造成這種問題的罪魁禍首，當屬檸檬、柑橘、葡萄柚等柑橘類水果外皮含有的汁液！所以在剝橘子或擠檸檬時，水果外皮所噴出的汁液，若殘留於皮膚沒有清洗乾淨，接著又外出照射到日光，這些植物汁液便會產生毒性造成皮膚發炎，並留下發炎後的色素沉澱。

植物性感光性皮膚炎

大多數的誘發原因是植物汁液噴濺殘留於皮膚上所致，所以臨床病灶表現常以潑灑型的型態呈現。少數人會在產生咖啡色的色素沉澱之前，先有短期輕度至中度的紅癢、發炎症狀，但不會太嚴重，因而絕大多數人都很容易忽略這時期的異樣，直到最後發現時，已經是醜醜的「發炎後的色素沉澱」了。

若要預防植物性感光性皮膚炎，只要在接觸到植物汁液後，確實以洗手乳與清水洗淨，便可以避免發生這類問題。

1至2個月慢慢被皮膚代謝掉

一般而言，若皮膚狀況處於紅癢的發炎時期，短期可以使用外用類固醇藥膏控制發炎；但若已經是咖啡色的色素沉澱，則不太需要治療，這些色素會在1至2個月後慢慢被皮膚代謝掉，不用過度擔心。

（作者為真心皮膚科診所院長）

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