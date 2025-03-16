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腳踝老扭傷 韌帶撕裂未癒導致
文／徐子恆
32歲的小雲（化名）是籃球愛好者，因反覆腳踝扭傷就診。她表示，過去常因意外導致腳踝扭傷，每次僅接受簡單的推拿或中醫治療卻沒有實際去找尋原因，往往症狀緩解後便重返球場。然而，這次在打籃球時一次跳躍落地後腳踝又扭傷，出現明顯腫脹與疼痛，活動範圍也受到限制，連日常行走都感到不適，因此至門診就診。
經超音波檢查，發現患者的外側腳踝的前距腓韌帶（圖1）與前下脛腓韌帶（圖2）有撕裂傷，且動態測試中踝關節的穩定性明顯下降。這次發現，長期反覆扭傷正是因韌帶損傷未完全癒合所致。
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癒合不完全 削弱踝關節穩定性
由於腳踝外側韌帶的血液供應較少，癒合過程相對緩慢。如果在韌帶未完全修復時過早參與高強度運動，可能導致癒合不完全或韌帶反覆受損，進一步削弱踝關節的穩定性。
由於小雲熱愛籃球且時常參加比賽為了，經討論後小雲選擇「自體血小板治療」（PRP）以促進修復與提升韌帶強度。
經過治療後1個月的追蹤，超音波顯示韌帶癒合良好，腫脹與疼痛明顯減輕。後續也接受了運動復能訓練，包括腳踝平衡與穩定性訓練，在第3個月時穩便能穩定在打籃球。
◎腳踝扭傷注意事項
●及早就診：韌帶撕裂傷有賴影像才能確診與排除，不要忽略韌帶損傷的可能。
●正確治療與復健：對於輕度韌帶損傷，可選擇保守治療與復健運動；中度損傷則可考慮PRP或增生治療（需自費），結合平衡與穩定性訓練，幫助完全恢復功能。
●配戴護具或貼紮：在運動中使用踝部護具或專業貼紮技術，可減少再次受傷的機率。
●避免過早參與運動：韌帶未完全修復前，應採逐漸加強運動量，以避免二次傷害。
（作者為疼痛職人診所院長、宜興診所副院長）
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