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低血糖照常服藥 糖尿病患變植物人

2025/03/16 05:30
低血糖照常服藥 糖尿病患變植物人

▲在低血糖、沒有進食、人不舒服的狀況下，打了胰島素、吃了降血糖的藥，恐導致血糖更低，陷入昏迷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者張軒哲／台中報導

台中市大甲李綜合醫院最近有2名糖尿病的患者，皆是因為食慾不振，在低血糖的情況下，卻依舊吃降血糖藥、打胰島素，反讓血糖更低造成昏迷，隔了一天才被發現，送醫急救救回，卻因為低血糖過久，傷及腦部，一名婦人還變成植物人，被家屬安置在護理之家。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，一名罹患糖尿病的50多歲男子，平時獨居靠著到工地打零工賺錢，日前因胃口不佳，在低血糖的情形下，還是照打胰島素，隔天，工頭聯繫不上他，跑到對方住家查看，才緊急送醫。患者經過搶救後，昏迷1個多禮拜後醒來後智力減退，只能像孩童「咿咿啊啊」的開口說話，家屬只好送至護理之家。

另外，有一個70多歲獨居婦人，腸胃炎食慾不振，低血糖送到急診，治療後好轉，醫師建議住院，婦人卻堅持返家，婦人回家後躺在床上休息，家人隔天去探望，才驚覺她已經陷入昏迷緊急送醫，檢查後發現婦人低血糖，經過核磁共振排除中風，治療後依舊沒有醒來，已成為植物人。

沒食慾血糖低 降血糖藥反致昏迷

張峻誠強調，這2個病例患者都是觀念不足，在低血糖、沒有進食、人不舒服的狀況下，卻又在吃藥時間到了，打了胰島素、吃了降血糖的藥，導致血糖更低陷入昏迷，被人晚發現，最後低血糖過久，造成不可逆的傷害。糖尿病的患者只要不舒服，一定要驗血糖。

張峻誠指出，運動、藥物、飲食、餓過頭都會造成低血糖，提醒患者及家屬，一定要留意，記得量血糖的重要性，千萬不要沒吃東西卻還是吃降血糖藥，釀成不可挽回的遺憾。

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