調皮?過動?講不聽? 成年前都能治療

▲過動症應該要積極就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／梁孫源）

文／梁孫源

▲梁孫源醫師說明，過動兒在成年前都能治療，家長應樂觀面對；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／梁孫源）

門診中，曹媽媽帶4歲的曹小妹妹就醫時生氣地說，女兒平時就很調皮，但這次竟將廁所的門都拆了，未免太誇張，他們懷疑是腎上腺素太發達？經過一連串的檢測後判定為過動症。其實，過動症通常在成年前都能治療，甚至天馬行空的創造力還更有優勢，建議家長樂觀面對。

4歲女拆廁所門 嚇到媽媽

曹媽媽主訴，以前只覺得女兒調皮，很難叫得動，沒想到這次叫女兒不要在廁所玩水，她轉身去忙其他事，過了5分鐘回來，廁所的門竟被女兒以鐵鎚和螺絲起子給拆了，他們覺得孩子的行為沒那麼單純才就醫。

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曹小妹妹在診間裡，東敲敲西摸摸，身體及手腳都停不下來，這種情況究竟是過動？還只是調皮？其實，需要嚴謹的量表檢測，而過動症最簡單的判斷是小孩子情緒發生當下，行為踩不住，怎麼講都講不聽，持續原有的行為。

過動症需要嚴謹量表檢測

過動症全名是「注意力不足過動症」（attention deficit hyperactivity disorder，縮寫ADHD），在現今的醫學上，過動症已被認定是腦部神經疾病，主要是大腦前額葉區域發育異常，產生的症狀包含注意力不足、過動、衝動等行為，通常是慢性且長期，是一種需要被診斷、被治療的疾病，跟一般的調皮有著極大的差異。

家有過動兒 須積極治療

對於過動症兒童而言，他們會覺得自己不是不聽話，而是要做到有困難，控制不住自己的行為；對於父母而言，會覺得為什麼孩子就是教不會？是他們不會教嗎？其實，雙方都沒有錯，不要把過錯往身上攬，要做的是，一旦確定孩子是過動症，積極面對治療。

大約有5%的兒童有過動症，視情況可以追蹤觀察、行為治療或藥物治療，其中，很多父母對藥物治療有誤解，以為服藥後會造成憂鬱，會像安非他命一樣戒不掉，其實都不會，反而能增加注意力、減少躁動不安、改善衝動行為，更能接受行為治療。

過動症兒童的父母常面臨孩子擺脫不了3C的問題，臨床發現，孩童在3C時間越久，越不能忍受現實生活的緩慢步調，恐會加重病情，因此父母需要更有耐心，和孩子約定時間並陪孩子一起玩3C，並帶領孩子領略真實世界的樂趣和韻味。

（作者為衛生福利部彰化醫院精神科主任）

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