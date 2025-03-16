自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

調皮?過動?講不聽? 成年前都能治療

2025/03/16 05:30
調皮?過動?講不聽? 成年前都能治療

▲過動症應該要積極就醫治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／梁孫源）

文／梁孫源

調皮?過動?講不聽? 成年前都能治療

▲梁孫源醫師說明，過動兒在成年前都能治療，家長應樂觀面對；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／梁孫源）

門診中，曹媽媽帶4歲的曹小妹妹就醫時生氣地說，女兒平時就很調皮，但這次竟將廁所的門都拆了，未免太誇張，他們懷疑是腎上腺素太發達？經過一連串的檢測後判定為過動症。其實，過動症通常在成年前都能治療，甚至天馬行空的創造力還更有優勢，建議家長樂觀面對。

4歲女拆廁所門 嚇到媽媽

曹媽媽主訴，以前只覺得女兒調皮，很難叫得動，沒想到這次叫女兒不要在廁所玩水，她轉身去忙其他事，過了5分鐘回來，廁所的門竟被女兒以鐵鎚和螺絲起子給拆了，他們覺得孩子的行為沒那麼單純才就醫。

曹小妹妹在診間裡，東敲敲西摸摸，身體及手腳都停不下來，這種情況究竟是過動？還只是調皮？其實，需要嚴謹的量表檢測，而過動症最簡單的判斷是小孩子情緒發生當下，行為踩不住，怎麼講都講不聽，持續原有的行為。

過動症需要嚴謹量表檢測

過動症全名是「注意力不足過動症」（attention deficit hyperactivity disorder，縮寫ADHD），在現今的醫學上，過動症已被認定是腦部神經疾病，主要是大腦前額葉區域發育異常，產生的症狀包含注意力不足、過動、衝動等行為，通常是慢性且長期，是一種需要被診斷、被治療的疾病，跟一般的調皮有著極大的差異。

家有過動兒 須積極治療

對於過動症兒童而言，他們會覺得自己不是不聽話，而是要做到有困難，控制不住自己的行為；對於父母而言，會覺得為什麼孩子就是教不會？是他們不會教嗎？其實，雙方都沒有錯，不要把過錯往身上攬，要做的是，一旦確定孩子是過動症，積極面對治療。

大約有5%的兒童有過動症，視情況可以追蹤觀察、行為治療或藥物治療，其中，很多父母對藥物治療有誤解，以為服藥後會造成憂鬱，會像安非他命一樣戒不掉，其實都不會，反而能增加注意力、減少躁動不安、改善衝動行為，更能接受行為治療。

過動症兒童的父母常面臨孩子擺脫不了3C的問題，臨床發現，孩童在3C時間越久，越不能忍受現實生活的緩慢步調，恐會加重病情，因此父母需要更有耐心，和孩子約定時間並陪孩子一起玩3C，並帶領孩子領略真實世界的樂趣和韻味。

（作者為衛生福利部彰化醫院精神科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中