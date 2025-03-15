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「微創髓內骨釘手術」復位 高風險患者骨折新選擇

2025/03/15 05:30
「微創髓內骨釘手術」復位 高風險患者骨折新選擇

▲圖4：術後回診，L女士的傷口癒合情形良好。（照片提供／林宜玄）

文／陳重宇、林宜玄

「微創髓內骨釘手術」復位 高風險患者骨折新選擇

▲圖1：X光與3D電腦斷層顯示，左足三踝骨折不癒合伴隨外翻變形與軟骨損傷。（照片提供／林宜玄）

年過6旬的L女士是長期洗腎與骨質疏鬆患者，4個月前不慎扭傷導致左腳踝骨折。因傳統的骨板骨釘手術可能有傷口癒合不良、感染，以及骨釘鬆脫等風險，因此前來就醫。

「微創髓內骨釘手術」復位 高風險患者骨折新選擇

▲圖2：關節鏡下顯示軟骨嚴重磨損。（照片提供／林宜玄）

經X光與3D電腦斷層檢查，她的骨折型態屬於複雜的三踝骨折癒合不良，且伴隨嚴重關節軟骨磨損（圖1）。醫療團隊考量患者的骨質疏鬆與洗腎病史，建議採用微創關節鏡輔助手術，使用「後足髓內骨釘」進行脛距跟骨關節固定術（圖2、圖3）。

「微創髓內骨釘手術」復位 高風險患者骨折新選擇

▲圖3：術後X光顯示，精準的左踝變形矯正與髓內骨釘固定。（照片提供／林宜玄）

較傳統骨板骨釘 傷口更小癒合快

根據近期國際研究，對於腳踝複雜性骨折（尤其伴隨關節軟骨損傷的病患），使用後足鎖定型髓內骨釘治療具有以下優勢：

●傷口小、癒合快：降低感染風險，適合高齡、骨質疏鬆或免疫力低下患者。

●精準矯正力線：重建下肢力線，減少鄰近關節壓力。

●更強的結構穩定性：相較於傳統骨板骨釘，提供更高的剛性與旋轉穩定性。

●術後早期負重：患者可早期行走，加速康復時間

L女士的手術過程順利，左足變形成功矯正，並且手術傷口癒合順利（圖4）。手術後隔日，她已能夠下床行走，並於復健過程中逐漸恢復從前的生活品質。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部運動醫學科醫師）

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