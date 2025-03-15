「放療」科技創新 子宮頸癌、子宮內膜癌友福音

▲無法手術或高復發風險的婦癌患者，放射治療有其重要地位。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／黃家俊

放射治療在癌症治療扮演重要角色，治療機轉為透過高能量輻射破壞腫瘤細胞DNA，阻止其分裂與生長，最終導致腫瘤死亡。

婦科癌症（如子宮頸癌和子宮內膜癌）對放射治療的反應良好。尤其是子宮頸癌，因其對放射線有高度敏感，使得治療成功率較高。雖然子宮內膜癌的主要治療方式為手術，但術後輔助放射治療則可降低復發風險。此外，放射治療在陰道癌、外陰癌和卵巢癌的治療中也發揮一定作用。

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手術是早期子宮頸癌的治療首選，但晚期則常採用放射治療合併化學治療。子宮頸癌的放射治療包括體外放射治療（外照射），通常每日1次，持續約5-6週，接著進行體內放射治療（近接治療），每週1-2次，約3週。子宮內膜癌的放射治療方式則依病患需求，可能包括體外和體內放射治療。

接受放射治療的病患可能會出現短期副作用，如食慾不振、腹瀉、泌尿系統問題及皮膚反應等，但大多數會在治療結束後緩解。現今由於放射治療技術的進步，長期併發症（如放射性膀胱炎和放射性直腸炎）已大幅減少，使患者能夠更安全地接受治療。

軟硬體升級 精準定位副作用更少

現今放射治療的硬體設備與軟體功能層級提升，更能夠進一步達到治療精確，副作用少，提升整體治療效果的目標。例如：X光射線直線加速器已取代了傳統的鈷60放射儀器，提供更精確的輻射劑量控制；體積調控弧形治療（VMAT）則利用連續弧形輻射提供更均勻的劑量分佈，縮短治療時間，也降低患者因移動而影響治療效果的風險。

此外，搭配影像導引放射治療（IGRT）的即時影像精準對位技術，更能夠確保腫瘤定位的準確性，提高治療成效。

質子治療能夠最大幅度地減少健康組織的輻射暴露，特別適用於周圍鄰近敏感器官的腫瘤，或曾接受過放射治療後復發的婦科癌症患者。

隨著放射治療技術的發展，治療效果更精準，副作用更低。無論是對於無法手術或高復發風險的患者，放射治療皆有其重要地位。完整配合治療後的定期追蹤仍是關鍵，以確保能夠及早發現並處理可能的腫瘤復發。

(作者為彰化基督教醫院放射腫瘤部主治醫師)

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