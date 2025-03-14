臉歪嘴斜真嚇人 麻煩的顏面神經麻痺

▲顏面神經麻痺早期接受治療，可以早期遏阻疾病進展，使顏面神經快速恢復，回復原本自我的面貌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／張馨方

一早醒來梳洗整理，望見鏡中的自己，卻突然發現半邊的臉都癱掉了，眼睛閉不起來，嘴巴喝水會漏，想要笑一下把話說清楚都沒辦法；相信碰到這樣的狀況，第一時間都會想到是不是腦中風呢？雖然臉歪嘴斜是中風的常見表現，但其實有另外一個疾病，也可能會造成同樣症狀，那就是顏面神經麻痺，又稱為貝爾氏麻痺（Bell’s palsy）。

神經內科門診常有滿臉愁容的病人就診，一脫口罩就發現顏面無力的狀況，深怕是得了嚴重的腦部疾病。好在顏面神經麻痺如果治療得當，預後大多不錯，掌握幾個要點，也可以減少病程進展時期的困擾。

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人的臉部肌肉是由顏面神經所控制。這條神經不僅調控臉部的表情肌肉，也控制著唾液腺，舌頭味覺以及耳道感覺。如果顏面神經發炎，使得神經沒辦法正常運作，就會導致顏面麻痺。

一般而言，顏面神經發炎最常見的原因是病毒感染，每年大概每1萬人就會有1個案例。病人可能會在幾小時到1天內，發現自己臉部肌肉不受控制，甚至連味覺和聽力都會出現異常，同側的眼睛也常常會因為無法好好的閉起，眼淚分泌減少而導致眼睛乾澀。

這樣的症狀往往會進展好幾天，甚至好幾週，造成患者困擾。不過和中風不太一樣的是，顏面神經麻痺的症狀大多侷限在顏面神經，不會出現構音困難，吞嚥困難或是肢體無力的狀況。

另外，中風的病人通常臉歪的時候，額頭的紋路還是會存在，而顏面神經麻痺的患者常常連抬額頭都沒辦法，導致額頭紋路消失。

及早就醫可阻疾病進展 積極復健促進顏面恢復

萬一發生顏面神經麻痺也不需要驚慌。一般而言，顏面神經麻痺在急性期可以用口服類固醇治療，可以有效改善疾病的復原；比較嚴重的案例也可以考慮給予抗病毒藥物。

另外為了防止眼皮無法閉合導致角膜受傷，也可使用眼藥水維持眼睛濕潤，並適當進行保護遮蓋。大多時候經過1-3個月就可以有極大程度的復原，高達8成以上的患者都可以完全康復。

若是一開始顏面麻痺程度較嚴重，或是有糖尿病或控制不佳的高血壓，則可能恢復程度較不理想。

顏面神經麻痺不可怕。如果發現有類似症狀，除了盡早就醫，患者也要記得記得進行顏面神經的復健，包含臉部按摩、臉部和嘴部肌肉運動，以及接受電刺激、熱療或是針灸等復健，也有促進恢復之效果。

早期接受治療，也可以早期遏阻疾病進展，使顏面神經快速恢復，回復原本自我的面貌．

（作者為台安醫院神經內科醫師）

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