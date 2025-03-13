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春天濕度溫差變化大 新生兒當心急性濕疹

2025/03/13 05:30
春天濕度溫差變化大 新生兒當心急性濕疹

▲新生兒急性濕疹常發作於濕度或溫度急遽變化起伏的春天及秋天。（照片提供／吳昕儒）

文／吳昕儒

1名5個月的小嬰兒臉上紅通通的，此外還有多處滲液和接近破皮的傷口，範圍不小，一進診間哇哇大哭，心急憂心的爸爸媽媽說：「醫生，小朋友的臉這樣已經快2個禮拜了，現在只要輕輕碰觸到小朋友的臉，甚至是衣物稍微摩擦到小孩就哭鬧不停，而且不管我們怎麼使用保濕的乳液都沒有改善，範圍甚至越來越大。」

我回答他們：「爸爸媽媽，這個是比較嚴重的新生兒急性濕疹發作唷！」

面對新生兒急性濕疹，只擦乳液不但對狀況沒有改善，濕疹有可能還會變嚴重。針對現在目前的狀況，可以1天2次薄擦弱效的類固醇藥膏，減少皮膚持續發炎。

只擦乳液恐變嚴重 應薄擦弱效類固醇藥膏

同時應盡量用溫水清洗，避免使用沐浴乳減少刺激；孩子流口水或溢奶時，要用紗布巾沾溫開水輕輕移除刺激物，再用乾的紗布巾按乾水分，之後再塗上1層凡士林或羊脂膏保護隔絕刺激物，發炎狀況就會在1週內改善了

爸爸媽媽聽完以後問：「這麼小的寶寶皮膚可以擦類固醇藥膏嗎？」

的確，局部類固醇如果使用強度不當或時間過長，連續超過2週以上，有機會產生皮膚萎縮的副作用。其實皮膚使用的類固醇分7個等級強度唷，開給寶寶用的會是最弱的皮質醇油膏，可以減少發炎，並加強皮膚屏障，等寶寶的濕疹發炎改善，擦的類固醇就會停掉了，這樣就沒有使用過久的疑慮。

經爸爸媽媽照醫師的方式細心照料，小朋友的臉部不到2週的時間就恢復原本粉嫩可愛的模樣了。

新生兒急性濕疹常發作於濕度或溫度急遽變化起伏的春天及秋天。當孩子的濕疹已經進展到有組織滲出液時，因為皮膚發炎嚴重，保濕乳液已經無法舒緩發炎時，還是需要帶給醫師視診評估，並使用適當的強度的類固醇藥膏，並搭配生活上細節的照護，才能及早治癒孩子的不適。

（作者為京硯皮膚科主治醫師）

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