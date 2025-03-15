自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》搭長程航班慎防「深部靜脈栓塞」 醫提預防法

2025/03/15 19:41

搭機出國玩很有趣，然應盡量避免定時活動，以預防。（圖取自freepik）

搭機出國玩很有趣，然應盡量避免定時活動，以預防。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出國觀光玩耍，大家都很期待；然自己的健康狀況要小心。小兒科醫師黃紹基表示，搭機出國觀光已經是許多人每年必有的行程，但可能引發部分疾病，比如耳咽管阻塞造成耳痛、嚴重暈機、時差症候群，或是深部靜脈栓塞等。其中「深部靜脈栓塞」是比較嚴重的疾病。

黃紹基在臉書粉專「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」表示，深部靜脈栓塞是深部靜脈的血液回流不良產生血栓，絕大多數發生在下肢，剛開始時可能沒有症狀，隨著血栓變大，靜脈阻塞變嚴重，患肢會疼痛、腫大、發紅、發熱，且讓表淺的靜脈脹大。

深部靜脈的血栓若是沿著靜脈系統流回到心臟再打入肺臟，就會引起可能致命的肺栓塞。靜脈血栓即便沒有流入肺臟，若是不處理放任它變大，嚴重時也會阻礙動脈血液流動，而使患肢缺血壞死，最後可能需要截肢。

深部靜脈栓塞形成的原因很多，主要有：血流緩慢、血管壁損傷、血液疾病、吸菸、肥胖、年長、心血管疾病、惡性腫瘤、自體免疫疾病、外傷、某些藥物（如口服避孕藥）、長期缺少運動、脫水、懷孕等。

有研究顯示，形成靜脈血栓的風險在乘坐長程航班（大於4小時）後大約會翻倍，所以長程飛行旅途中時還是要起來走動走動，做些小腿肌肉的運動，多喝水，穿彈性襪。若是坐完飛機後下肢不舒服，記得要趕緊讓醫師檢查喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中