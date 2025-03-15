健康網》搭長程航班慎防「深部靜脈栓塞」 醫提預防法

搭機出國玩很有趣，然應盡量避免定時活動，以預防。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出國觀光玩耍，大家都很期待；然自己的健康狀況要小心。小兒科醫師黃紹基表示，搭機出國觀光已經是許多人每年必有的行程，但可能引發部分疾病，比如耳咽管阻塞造成耳痛、嚴重暈機、時差症候群，或是深部靜脈栓塞等。其中「深部靜脈栓塞」是比較嚴重的疾病。

黃紹基在臉書粉專「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」表示，深部靜脈栓塞是深部靜脈的血液回流不良產生血栓，絕大多數發生在下肢，剛開始時可能沒有症狀，隨著血栓變大，靜脈阻塞變嚴重，患肢會疼痛、腫大、發紅、發熱，且讓表淺的靜脈脹大。

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深部靜脈的血栓若是沿著靜脈系統流回到心臟再打入肺臟，就會引起可能致命的肺栓塞。靜脈血栓即便沒有流入肺臟，若是不處理放任它變大，嚴重時也會阻礙動脈血液流動，而使患肢缺血壞死，最後可能需要截肢。

深部靜脈栓塞形成的原因很多，主要有：血流緩慢、血管壁損傷、血液疾病、吸菸、肥胖、年長、心血管疾病、惡性腫瘤、自體免疫疾病、外傷、某些藥物（如口服避孕藥）、長期缺少運動、脫水、懷孕等。

有研究顯示，形成靜脈血栓的風險在乘坐長程航班（大於4小時）後大約會翻倍，所以長程飛行旅途中時還是要起來走動走動，做些小腿肌肉的運動，多喝水，穿彈性襪。若是坐完飛機後下肢不舒服，記得要趕緊讓醫師檢查喔！

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