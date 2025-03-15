健康網》肺炎10大死因第3 醫教預防：不只打疫苗也要勤刷牙

醫師指出，預防肺炎除了打疫苗、少抽菸及飲酒過量、吞嚥障礙者坐正並小口飲食、每日刷牙並定期檢查牙齒也有效；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺炎位居國人10大死因的第3位，有慢性病的長者死亡率甚至高達1/4！。耳鼻喉科診所醫師曾家承摘要文獻指出；如果感冒出現症狀如發燒、喘、胸痛、濃痰，是肺炎常見症狀，建議尋求醫師評估；預防上，除了打疫苗、少抽菸及飲酒過量、吞嚥障礙者坐正並小口飲食、每日刷牙並定期檢查牙齒也有效。

曾家承在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」發文指出，該文獻刊登於《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open），他彙整資料指出，在美國，每年因肺炎導致高達140萬次急診就診、74萬次住院及4.1萬人死亡。小於60歲者感染肺炎死亡率為2.8%，有多重疾病的60歲患者死亡率26.8%。

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醫師引述研究指出，肺炎常見症狀包含發燒畏寒、咳嗽（可能合併痰液）、喘、胸痛、意識混亂、疲累等；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺炎高危險族群 抽菸、慢性病上榜

肺炎危險因子包含，年紀≥65歲、抽菸、慢性肺病（如氣喘或COPD）或有慢性病如HIV、糖尿病、癌症、飲酒過度等；常見症狀包含發燒畏寒、咳嗽（可能合併痰液）、喘、胸痛、意識混亂、疲累。可藉助胸腔X光（可加做胸腔CT）、流行期測試流感和COVID-19、或選擇痰液或血液培養來診斷。

治療方面，門診病人可服用3天的口服抗生素、住院病人服用至少3天靜脈注射抗生素或類固醇、嚴重者入加護病房觀察（呼吸衰竭時需插管）。

預防肺炎 打疫苗仍最有效

曾家承表示，想要預防懾人的肺炎，最有效的方法莫過於每年接種流感、新冠疫苗，老人家記得多接種肺炎鏈球菌及RSV疫苗；不少肺炎的病源體都是從口而入，所以每天刷牙保持口腔清潔、避免嗆到，也有助於預防。

想要預防懾人的肺炎，醫師建議，最有效的方法莫過於每年接種流感、新冠疫苗，老人家記得多接種肺炎鏈球菌及RSV疫苗；情境照。（圖取自shutterstock）

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