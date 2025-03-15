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35.6億打造屏東醫院新醫療大樓 蕭美琴：將負戰備及災害應變醫療

2025/03/15 16:15

副總統蕭美琴（中）與屏東縣長周春米（左二）等人共同主持屏東醫院新建醫療大樓動土典禮。（記者李立法攝）

副總統蕭美琴（中）與屏東縣長周春米（左二）等人共同主持屏東醫院新建醫療大樓動土典禮。（記者李立法攝）

〔記者李立法／屏東報導〕衛福部屏東醫院（簡稱屏醫）斥資35.6億元新建醫療大樓，預計2028年完工，副總統蕭美琴今（15）天出席動土典禮時表示，屏醫新醫療大樓將引進先進的AI智慧化醫療設備，成為兼具戰備及災害應變緊急醫療功能的指標性醫院，對縮短城鄉差距及落實醫療服務平權具有重要意義。

屏醫院長王森稔表示，新醫療大樓經費由行政院國發基金專案挹注，為地下3樓及地上12樓的急重症醫療大樓，除可容納481床（含急性一般病床300床及特殊病床181床），並設安寧病房、急性後期照護病房，及透析中心、核子醫學中心、手術室含複合手術室及達文西醫療儀器設備與恢復室、心導管中心、內外科加護病房及中央供應室等作業空間，每個區域均具有負壓的獨立空間，可作為疫情發生時收治使用。

屏醫表示，新大樓地下3樓平時供民眾停車使用，可有效解決就醫停車不便，若遭遇重大天然災害或戰爭，地上建築物受損致使醫療中斷時，可立即轉進至地下樓層作為戰備病房使用，未來新醫療大樓啟用後，屏東醫院總床數將達687床，院方將持續強化與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，引進醫學中心各項資源。

衛福部屏東醫院斥資35.6億元新建醫療大樓，預計2028年8月完工。新醫療大樓示意圖。（屏東醫院提供）

衛福部屏東醫院斥資35.6億元新建醫療大樓，預計2028年8月完工。新醫療大樓示意圖。（屏東醫院提供）

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