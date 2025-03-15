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健康網》日本諾羅創10年來新高！防諾羅 醫：勿在廁所滑手機

2025/03/15 17:07

很多人喜歡在廁所滑手機，日本醫科教授表示，廁所內的諾羅病毒濃度較高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

很多人喜歡在廁所滑手機，日本醫科教授表示，廁所內的諾羅病毒濃度較高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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健康網》孕婦染諾羅 別緊張！醫談處置3法

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本諾羅疫情尚未停歇，全日本病毒性腸胃炎感染人數創下10年新高。近期有老牌和菓子賣出的草莓大福造成多人上吐下瀉，更有一家食堂的便當也引發諾羅群聚感染，造成一名壯年男子死亡。死者的排泄物檢出諾羅病毒。醫師提醒，這個病毒會引發嘔吐與腹瀉，提醒除了仔細洗手以外，也要避免在廁所內滑手機。

據日媒《NHK》報導，日本國立感染症研究所統計，2月24日到3月2日，全國3千家兒科診所通報的感染性腸胃炎患者數，為每家機構平均9.83人，為近10年來新高。如以都道府縣細分，則為：大分縣23.22人、愛媛縣17.17人、熊本縣17.06人、鹿兒島縣16.8人、香川縣15.96人。

國立感染症研究所表示，被認為是病因之一的諾羅病毒，主要透過患者的嘔吐物、排泄物或被污染的食物進入口腔，引此嘔吐與腹瀉。

群馬醫科大學教授木村博一說明，具體預防方式有：處理患者嘔吐物，需要戴口罩與手套；以及擦過嘔吐物的抹布等物品，需放進塑膠袋後丟棄，避免直接碰到。

同時因為病毒可能存在於門把或馬桶等地，因此洗手時需要仔細清洗指縫、拇指下方以及手掌，以及避免在廁所滑手機。他認為日本的疫情還會持續3到4週，呼籲大眾配合防疫。

日本不少食物中毒案例，餐飲業者會徹底清潔廚具。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

日本不少食物中毒案例，餐飲業者會徹底清潔廚具。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

外食的食品安全更為重要。《福島電視台》（福島テレビ）報導，福島縣在2025年至今發生7例由諾羅引發的食物中毒案。福島縣郡山市一家居酒屋，每天將刀具與砧板用清潔劑徹底清洗，員工若身體不適也可在家休養。

郡山市保健所公共衛生科員白田一樹說明，嘔吐物與排泄物有大量諾羅病毒，若是幫嬰兒換尿布，或是處理嘔吐物，都需要格外小心。

首先在煮飯前，避免病毒落入食物，需用肥皂仔細清洗指腹、手指最下面與手背30秒。另方面，食物加熱到攝氏85到90度，並持續90秒以上，可消滅諾羅。最後刀具與砧板須徹底用洗碗精清洗，也可在攝氏85度沸水中浸泡、加熱一分鐘。

日本諾羅疫情創下10年新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

日本諾羅疫情創下10年新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署表示，想要預防諾羅病毒，需注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包含：幫嬰幼兒或老年人更換尿布、處理排泄物），皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

為預防疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面；病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。清潔環境時，需使用較高濃度的稀釋漂白水。

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