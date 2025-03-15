「台灣良善力量促成」 全國首座腦性麻痺住宿式機構啟用

副總統蕭美琴等人為飛揚天使莊園揭幕。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全國第一間腦性麻痺住宿式身心障礙福利機構「飛揚天使莊園」今天（15日）開幕，副總統蕭美琴應邀揭牌時強調，莊園的落成匯集各界愛心，代表了台灣良善的力量，而台灣人民對於彼此的關懷和愛心，就是國際社會最為敬重的地方。

「飛揚天使莊園」設於屏東縣里港鄉，是全國第一間專門以腦性麻痺失能身心障礙者為主要服務對象的機構，由財團法人屏東縣私立磐石社會福利事業基金會歷經10餘年籌備，2021年9月動工，2024年5月完工，受疫情及當時國際原物料齊漲影響下，建造經費達1.8億元，為地上3層建物，是24小時全日型住宿機構；董事長王岡鳳今天表示，籌建過程是用淚水、雨水、汗水堆疊而成，感謝台灣社會的愛心，會努力成為社福典範。

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副總統蕭美琴出席「飛揚天使莊園」開幕典禮。（記者羅欣貞攝）

蕭美琴表示，飛揚天使莊園的建置過程，有疫情等各式各樣挑戰，關關難過關關過。今日可以和大家一起見證眾人愛心所促成的成果，覺得非常榮幸，因為這是代表台灣處處有溫暖，良善的力量。事實上她過去不管是在做外交的過程，或是現在以副總統在協助總統跟世界接軌的過程當中，台灣最重要的資產，就是我們的台灣人民對於彼此的關懷和愛心，而這也是受到國際社會最為敬重的地方。

蕭美琴也說，相信未來飛揚天使莊園可以成為腦麻家庭特別需要的庇護和照顧的地方，天使在聖經中的意義就是守護者，每位腦麻的孩子成長過程，也都是上帝所賜予我們的禮物，非常謝謝周邊的居民鄉親、議員都能用更多同理心、包容和愛心，支持他們可以找到一個安身立命、可以照顧他們、像天使一樣的地方，相信在這過程中每位出力出錢的人，也都是他們的守護天使，也都是代表台灣良善及愛的力量。

副總統蕭美琴（左）、屏東縣長周春米（右）等人為莊園植樹紀念。（記者羅欣貞攝）

蕭美琴也說，屏東縣長周春米透過地方施政的努力，對於社會福利的政策，以及對於百姓所需要的各種特殊的照顧，也都從立法院到現在的縣政府，提供非常周全而完善的照顧；當然政府能夠做的、能夠承擔的，相信政府都會全力以赴，但是中間總是會有一點缺口有一些落差，她真的要特別感謝民間，包含法規還不的地方，愛心社團、獅子會、扶輪社等以及很多好朋友，大家一起同心協力，讓台灣社會的愛心更為完整，讓社會上每一個需要關心跟照顧的人，都能夠受到更完善的照顧，大家一起加油。

飛揚天使莊園服務對象為年滿18歲且具有第1、7類身心障礙證明者，最高將可服務96名腦性痲痺身心障礙者，期待透過全方位照顧服務及舒適安全的居住環境，除讓身心障礙者得到良善生活照顧，也讓家庭照顧者及家人可獲喘息支持，目前有4人入住，年底預計達到40人，4年內服務到96人。

今天的開幕典禮，副總統蕭美琴、屏東縣長周春米、立法委員鍾佳濱、邱議瑩、高雄市議會議長康裕成、屏東縣議會副議長盧文瑞等人出席見證。

飛揚天使莊園歷經十餘年籌建。（記者羅欣貞攝）

副總統蕭美琴、屏東縣長周春米等人實地了解莊園內提供的復健設施，為身心障礙者加油。（記者羅欣貞攝）

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