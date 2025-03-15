健康網》她解尿困難膀胱積尿1公升 竟子宮肌瘤長「這」惹禍

提到子宮肌瘤，大部分人會聯想到月經過多或經痛。但醫師指出，其實子宮肌瘤也可能影響膀胱，甚至導致痛苦的尿滯留；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕38歲的小貞，有7公分子宮肌瘤，平時除了月經量多，並無其他不適。但最近一個月內，她兩次早上起床「想尿卻尿不出來」 只好掛急診，檢查發現膀胱裡竟積了1000c.c.尿液。回婦科門診時，發現肌瘤已長到8公分，雖僅差1公分，但體積增大4成，位置剛好壓迫膀胱出口導致尿滯留。所幸接受達文西子宮肌瘤手術後，症狀改善，再也不怕尿不出來，也能一夜好眠。

尿滯留嚴重恐腎積水、傷膀胱

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文指出，提到子宮肌瘤，大部分人會聯想到月經過多或經痛，但其實，子宮肌瘤也可能影響膀胱，甚至導致痛苦的尿滯留。

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她進一步說明，尿滯留即當膀胱已積滿尿液，卻無法順利排尿。常見症狀包括：強烈尿意卻尿不出來、下腹脹痛，膀胱像快要爆炸、需緊急導尿才能緩解，若未緊急處理，可能引起泌尿道感染、膀胱損傷、甚至腎臟積水等問題。

醫師表示，當膀胱已積滿尿液，卻無法順利排尿，若未緊急處理可能引起泌尿道感染、膀胱損傷、甚至腎臟積水等問題；示意圖。（圖取自shutterstock）

肌瘤生長位置比大小更重要

謝筱芸提到，子宮位於膀胱後方，當肌瘤增大或位於骨盆特定位置時，可能壓迫膀胱出口，讓尿液無法順利排出。另，研究發現，並不是所有大肌瘤都會造成尿滯留，反而是被「卡住」的位置更重要。有些非常大的肌瘤，雖然長到10公分以上，但因為往腹腔生長，反而不會壓迫到膀胱；而相對較小、但位置尷尬的肌瘤，卻可能剛好堵住尿道，造成急性尿滯留。

下腹痛、排尿困難、頻尿快就醫

謝筱芸表示，當突然出現症狀如無法排尿，下腹脹痛、反覆排尿困難或頻尿需要儘速就醫。並提醒，子宮肌瘤不只是「月經量多」的問題，它也可能成為尿滯留的隱形兇手。如果女性出現莫名的排尿困難，別再只往泌尿系統找原因，或許問題其實藏在子宮裡，應儘早考慮婦科疾病的可能性。

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