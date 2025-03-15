慈濟造血幹細胞捐贈教育訓練 台大癌醫為志工釋疑解惑

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部醫師劉家豪演講，幫參加「造血幹細胞捐贈」教育訓練的志工釋疑解惑。（慈濟基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕慈濟骨髓幹細胞中心舉辦全台「造血幹細胞捐贈」教育訓練，今（15日）北區場次匯聚500名志工接受專業課程，亦規劃台大癌醫中心醫院血液腫瘤部醫師劉家豪來幫志工釋疑解惑，志工通過認證考核才能正式上路。

劉家豪指出，身在血液腫瘤專業領域，更能親身了解社會大眾對造血幹細胞捐贈有許多謬誤的觀念， 「我要向所有參加課程、精進不懈、汲取造血幹細胞捐贈新知的志工們，深深致謝！」

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今日學員之一的蘆洲資深慈濟志工楊運清更與劉醫師相見歡，原來楊曾為癌友，17年前身體出狀況有血尿、血便，曾在台大醫院急診突發嚴重吐血，正好當時遇到劉家豪敏銳觀察，立即施以骨髓相關檢測後才確診為血癌，幸不需移植，經治療約4個月後恢復健康，時隔多年2人相遇，彼此感念這段生命歷程。

學員當中，還來自澎湖團隊4人在資深志工王麗雲帶領下參加國際認證教育訓練。在金融業任職的莊慧姿與莊慧丹姊妹檔，莊慧姿表示，認證活動可以學到許多知識又可以救人，所以要不斷地吸收新知，「因為這是與生命相關的重要工作，再忙也要空出時間回來充電」。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，去年再次通過世界骨髓捐贈者協會（WMDA）的進階認證，今年依國際標準逐條更新，針對「驗血活動」、「血樣複檢」、「身體檢查」、「捐贈階段」、「捐後追蹤」5大捐贈階段與世界同步接軌， 專業一致性地與時俱進，確保捐贈者的安全，也為捐贈品質嚴格把關。

時隔17年，蘆洲資深慈濟志工楊運清（左）與台大癌醫中心醫師劉家豪相見歡，同在關懷血液疾病的精進道路上，彼此感念這段生命歷程。（慈濟基金會提供）

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