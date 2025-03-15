自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

慈濟造血幹細胞捐贈教育訓練 台大癌醫為志工釋疑解惑

2025/03/15 16:06

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部醫師劉家豪演講，幫參加「造血幹細胞捐贈」教育訓練的志工釋疑解惑。（慈濟基金會提供）

台大癌醫中心醫院血液腫瘤部醫師劉家豪演講，幫參加「造血幹細胞捐贈」教育訓練的志工釋疑解惑。（慈濟基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕慈濟骨髓幹細胞中心舉辦全台「造血幹細胞捐贈」教育訓練，今（15日）北區場次匯聚500名志工接受專業課程，亦規劃台大癌醫中心醫院血液腫瘤部醫師劉家豪來幫志工釋疑解惑，志工通過認證考核才能正式上路。

劉家豪指出，身在血液腫瘤專業領域，更能親身了解社會大眾對造血幹細胞捐贈有許多謬誤的觀念， 「我要向所有參加課程、精進不懈、汲取造血幹細胞捐贈新知的志工們，深深致謝！」

今日學員之一的蘆洲資深慈濟志工楊運清更與劉醫師相見歡，原來楊曾為癌友，17年前身體出狀況有血尿、血便，曾在台大醫院急診突發嚴重吐血，正好當時遇到劉家豪敏銳觀察，立即施以骨髓相關檢測後才確診為血癌，幸不需移植，經治療約4個月後恢復健康，時隔多年2人相遇，彼此感念這段生命歷程。

學員當中，還來自澎湖團隊4人在資深志工王麗雲帶領下參加國際認證教育訓練。在金融業任職的莊慧姿與莊慧丹姊妹檔，莊慧姿表示，認證活動可以學到許多知識又可以救人，所以要不斷地吸收新知，「因為這是與生命相關的重要工作，再忙也要空出時間回來充電」。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，去年再次通過世界骨髓捐贈者協會（WMDA）的進階認證，今年依國際標準逐條更新，針對「驗血活動」、「血樣複檢」、「身體檢查」、「捐贈階段」、「捐後追蹤」5大捐贈階段與世界同步接軌， 專業一致性地與時俱進，確保捐贈者的安全，也為捐贈品質嚴格把關。

時隔17年，蘆洲資深慈濟志工楊運清（左）與台大癌醫中心醫師劉家豪相見歡，同在關懷血液疾病的精進道路上，彼此感念這段生命歷程。（慈濟基金會提供）

時隔17年，蘆洲資深慈濟志工楊運清（左）與台大癌醫中心醫師劉家豪相見歡，同在關懷血液疾病的精進道路上，彼此感念這段生命歷程。（慈濟基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中