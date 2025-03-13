膠囊心臟節律器 助9旬翁恢復心律

▲劉崢偉醫師表示，膠囊的出現，為心臟傳導疾病患者帶來了更為便捷與低風險的治療選擇。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

▲膠囊心臟節律器可避免傳統心臟節律器相關的手術風險。（光田醫院提供）

92歲王姓老翁近日突出現胸悶、頭暈、氣喘、心跳過慢，甚至連坐著都會暈眩，經檢查後發現，其心臟每分鐘跳動少於40次，因心跳過慢，心臟無法有效輸送血液和氧氣，導致昏厥等不適症狀，醫師建議自費採用「膠囊心臟節律器」手術，傷口小、恢復快，術後心跳即趨於穩定。

▲膠囊因採無導線設計，透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後，利用導引管將膠囊放置於右心室中膈。（光田醫院提供）

光田綜合醫院心臟內科醫師劉崢偉表示，一般老年人心跳應維持在每分鐘50次以上，王姓老翁因年紀較大，體力恐無法負荷裝設「傳統永久性心律調節器」，才建議採用「膠囊心臟節律器（簡稱膠囊）」治療。

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長期洗腎、化療患者享健保給付

膠囊採無導線設計，透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後，利用導引管將膠囊放置於右心室中膈上即可，因體積僅花生米大，手術只需30分鐘至1小時，且無須劃開鎖骨下方肌膚製作囊袋，放置電池，可避免傳統「永久性心律調節器」手術因導線或囊袋所衍生的感染、氣血胸等併發症。

膠囊心臟節律器手術傷口小、術後恢復快，特別適合糖尿病患者等傷口癒合能力較差的群體，且術後無須擔心表皮傷口破損或癒合不良等情況。

劉崢偉說，傳統永久性心律調節器手術，雖有健保給付，但手術複雜、耗時較長，傷口要3至7天恢復，術後並需密切追蹤傷口情況，感染及併發症的風險較大。不過，膠囊目前僅限長期洗腎、化療等患者才享有健保給付，費用較高，令許多患者卻步。

最近季節交替、早晚溫差大，血壓易上升，引發心肌梗塞和中風等心血管疾病，劉崢偉提醒高齡者應格外注意保暖，並早晚監測血壓，若出現胸悶、頭暈、心悸或呼吸困難等症狀，應立即就醫檢查。

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