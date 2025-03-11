25歲女卵巢早衰 凍卵保生機

▲李孟儒醫師表示，凍卵技術是尊重女性生育選擇的表現，不過所費不貲，凍存的卵子是選擇女性最佳生育年齡期間的。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／新竹報導

▲女性凍卵，1次保存期限是10年。（記者黃美珠攝）

新竹年僅25歲的女子，大學期間意外發現有卵巢早衰問題，當時抽血檢測卵子庫存量的指數AMH（卵巢卵泡的庫存量）只有1.02，低於正常值2以上，最近再追蹤AMH只剩下0.22，「求生慾」滿滿的她，經評估後決定凍卵，透過凍卵微刺激療程搭配每天吃排卵藥，終於取得7顆成熟卵子凍存。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒表示，AMH是指卵巢卵子庫的存量。人一出生就有固定的卵子庫存量，造成存量減少的原因，包含壓力大、生活作息不正常、環境賀爾蒙、塑化劑毒物、空氣污染、環境污染等，另有遺傳因子問題，像是：母親或姊妹比較早停經也會影響，或是有子宮內膜異位等因素，這都會比較快地消耗掉卵子庫存量。

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李孟儒說，初次超音波檢查發現她體內準備成長的小濾泡只有3顆，所以安排微刺激療程，每天吃排卵藥促進濾泡長大。

第1次取卵獲得2顆成熟卵後立刻凍存，取卵當天發現她另有4顆準備成長的初始濾泡，便讓這名女子在取卵後的隔天，持續吃排卵藥以促進濾泡長大。

後來回診用超音波持續追蹤確認多長出了3顆濾泡，因此再加打3天排卵針進行2次取卵，最終共凍存了7顆成熟卵子。

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