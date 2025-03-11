自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

25歲女卵巢早衰 凍卵保生機

2025/03/11 05:30
25歲女卵巢早衰 凍卵保生機

▲李孟儒醫師表示，凍卵技術是尊重女性生育選擇的表現，不過所費不貲，凍存的卵子是選擇女性最佳生育年齡期間的。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／新竹報導

25歲女卵巢早衰 凍卵保生機

▲女性凍卵，1次保存期限是10年。（記者黃美珠攝）

新竹年僅25歲的女子，大學期間意外發現有卵巢早衰問題，當時抽血檢測卵子庫存量的指數AMH（卵巢卵泡的庫存量）只有1.02，低於正常值2以上，最近再追蹤AMH只剩下0.22，「求生慾」滿滿的她，經評估後決定凍卵，透過凍卵微刺激療程搭配每天吃排卵藥，終於取得7顆成熟卵子凍存。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒表示，AMH是指卵巢卵子庫的存量。人一出生就有固定的卵子庫存量，造成存量減少的原因，包含壓力大、生活作息不正常、環境賀爾蒙、塑化劑毒物、空氣污染、環境污染等，另有遺傳因子問題，像是：母親或姊妹比較早停經也會影響，或是有子宮內膜異位等因素，這都會比較快地消耗掉卵子庫存量。

李孟儒說，初次超音波檢查發現她體內準備成長的小濾泡只有3顆，所以安排微刺激療程，每天吃排卵藥促進濾泡長大。

第1次取卵獲得2顆成熟卵後立刻凍存，取卵當天發現她另有4顆準備成長的初始濾泡，便讓這名女子在取卵後的隔天，持續吃排卵藥以促進濾泡長大。

後來回診用超音波持續追蹤確認多長出了3顆濾泡，因此再加打3天排卵針進行2次取卵，最終共凍存了7顆成熟卵子。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中