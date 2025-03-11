帶狀疱疹疫苗 遠離皮蛇之苦

▲50歲以上民眾、慢性病患者，以及壓力過大、作息不規律的人，或許可以考慮自費接種帶狀疱疹疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／陳怡志

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，是由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的疾病。許多人小時候得過水痘，雖然痊癒了，但病毒並未真正消失，而是潛伏在體內的神經節中；隨著年齡增長、免疫力下降，這個「沉睡的敵人」可能再度甦醒，沿著神經擴散，讓皮膚出現紅疹、水泡，並帶來如火灼燒、針刺般的劇烈疼痛。

更麻煩的是，帶狀疱疹即使皮膚上的症狀消退了，疼痛可能仍然揮之不去，持續數月，甚至數年，這就是所謂的帶狀疱疹後神經痛（PHN）。這種疼痛可能像電擊，或如刀割，十分折磨人，嚴重影響睡眠、工作與日常生活。

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50歲以上民眾、慢性病患者，以及壓力過大、作息不規律的人，都是帶狀疱疹的高風險族群。一旦免疫系統防線鬆懈，「皮蛇」就會趁虛而入，苦不堪言！

除了維持規律的生活作息，接種帶狀疱疹疫苗是目前最有效的預防方式，能提高身體對病毒的免疫力，降低帶狀疱疹的發作機率，並減少後續神經痛的風險。因此，專家建議，50歲以上的成人可考慮自費接種帶狀疱疹疫苗，即使過去得過帶狀疱疹，或不確定自己是否感染過水痘，都可以施打。

不同於舊款的減毒活性疫苗，新型疫苗不含活病毒，即使是糖尿病患、正在接受癌症治療的患者等免疫功能較低族群，也能接種。新型疫苗需接種2劑，間隔2至6個月，可提供9成以上保護力，大幅降低帶狀疱疹與後續神經痛的風險，而且其保護效力可達10年以上。

不過，接種帶狀疱疹疫苗後，可能出現一些短暫不適，例如：注射部位紅腫、輕微發燒、疲倦、肌肉痠痛等，這是免疫系統建立保護力的正常反應，通常1至3天內會緩解，與一般疫苗的副作用相似。

若年滿50歲、有慢性病史、或年滿18歲且帶狀疱疹風險較高者，不妨與醫師討論接種計畫，提早築起免疫防線，以免受「皮蛇」折磨之苦！

（作者為永和耕莘醫院家醫科醫師）

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