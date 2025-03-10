喪親延續性哀傷 4方法走出悲痛

▲親人過世1年後，仍維持高強度相關的負向情緒甚至造成生活功能減損，可能是延續性哀傷患者；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／陳惠娟）

文／陳惠娟

面對重大失落所出現的哀傷，譬如：親人過世以及天災人禍等，在原本的精神疾病診斷準則內，會被認為可能是憂鬱相關症狀。但2022年最新版的精神疾病診斷與統計手冊（DSM）第5版的修訂版，把「喪親之痛」也列入診斷之一，中文譯為「延續性哀傷」（Prolonged grief disorder）。

負向情緒占據 減損生活功能

延續性哀傷的主要特徵是個案強烈懷念過世的親人，思緒一直被負向情緒占據。成人個案在親人過世1年後，仍維持高強度且和過世的那位親人有關的強烈負向情緒。這些悲傷狀態造成生活功能的減損，就可能是延續性哀傷的患者。

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任何人在面臨至親突然過世或是重大失落事件時，都可能出現延續性哀傷的部分症狀，然而有些危險因子可能更容易出現哀傷情緒，包含曾經有心理創傷、在短期內多次經歷親人過世、原本便有身心疾病等狀況，在親人過世後更容易出現過度哀傷表現。

◎走出哀傷，避免陷入延續性哀傷可以這樣做：

●允許自己悲傷：面對重要他人過世，悲傷是自然反應，不需要壓抑自己的情緒，讓自己有空間好好哀悼已逝親人。

●讓親友知道自己的狀況：必要時，需要和親朋好友分享自己的感受，減輕心理壓力，同時維持社會連結，有人可以隨時提供幫助。

●調適生活作息：在哀傷時，可能會影響生活功能，例如：變得較不想做家事、失眠或是整天精神不佳，這時更應該有意識地穩定生活作息，儘可能維持適當的睡眠時間，以及生活基本功能。

●紀念親人：可適度地保持與親人的回憶，紀念與親人的重要時刻，連結可以持續，但不需要以痛苦的方式。親人過世後，仍可以在心中保留對親人思念。

無法調適心情可求助精神科

如果上述方法仍無法調適心情時，應盡快就醫，尋求精神科醫師、臨床心理師等醫療專業人員協助。

（作者為國泰綜合醫院精神科臨床心理師）

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