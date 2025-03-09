又菸又酒又檳榔 口腔白斑爆警訊

▲口腔白斑（黃圈所指處）。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲3個月後，口腔白斑的面積變大且色調也有所改變（箭頭所指處）。（照片提供／楊士維）

口腔白斑是常見的口腔黏膜病變，尤其是長期抽菸或嚼檳榔的人特別容易發生。有些人出現了口腔白色的斑塊，完全沒有感覺，甚至是去看其他疾病時，才被醫師發現。大部分的口腔白斑是良性的，但有一部分看似普通的白斑，其實已經開始有癌細胞病變的跡象。

口腔白斑無痛 變化無明顯感覺

臨床上，有1名75歲的老先生長期抽菸。有一天因為感冒就醫，經檢查發現，他的左邊臉頰內側有1塊白斑（圖1）。建議他戒菸，並且做進一步檢查，但他沒有戒菸，3個月後，白斑的範圍越來越大（圖2）。後來，他接受了手術切除，病理報告顯示是良性，但細胞已經開始出現變異，和正常的口腔黏膜不太一樣，這代表未來發展成癌症的機會，比正常黏膜要高得多。

請繼續往下閱讀...

口腔白斑的可怕之處在於它的變化可能沒有明顯的感覺，甚至不會疼痛。如果等到出現潰瘍、甚至有腫塊，往往是比較嚴重的狀況了。因此，定期追蹤非常重要。

常見口腔黏膜病變 須定期追蹤

雖然外科切除白斑不一定能百分之百避免未來癌變，好處是能夠透過顯微鏡檢查組織細胞，確定是否已經開始病變。如果已經有細胞變異，就代表需要更加密切觀察。即使切除了，白斑還是有可能復發。這就是為什麼即使做了手術，還是要持續追蹤，定期檢查口腔狀況。

預防口腔白斑最重要的就是遠離危險因子，尤其是戒菸、避免嚼檳榔和飲酒，這些都是已經確定會增加口腔癌風險的行為。如果已經有口腔白斑，更應該戒除這些習慣，否則病灶可能會持續擴大，甚至惡化成癌症。另外，養成良好的口腔衛生習慣，以及避免反覆地黏膜創傷，也有助於降低風險。

對於曾經有口腔白斑的人來說，即使病灶已經切除，仍然需要定期回診，確保沒有新的病變發生。

口腔白斑雖然看起來不起眼，但它是身體給的警訊，提醒我們應該更加注意自己的健康，避免更嚴重的問題發生。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法