側身右傾竟「景物都在扭」耳石沉積症作怪

▲患者身體向右側斜時，就會出現視幻覺，其實是右側後半規管內耳石沉積症作祟。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名60歲女性近3年來，只要坐著一段時間，身體向右側斜時，眼前景物突然會「扭」一下，持續大約1-2秒，重複多次後，病症會愈來愈輕，然後消失。

若一早就戶外活動，例如慢跑、跳舞或騎車，當日病症比較不會發作。

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原本以為是頸椎關節退化或肩頸痠痛，引起本體感覺失調，接受過整脊、推拿等民俗療法，也接受過熱敷、頸部牽引及電刺激等物理治療。近來，每晚睡前，一躺下，也會發作病症，很擔心是否為腦神經衰落或自律神經失調。

就醫時，我請她坐在診療床上，頭向右轉，身體快速向後躺，讓頭垂在床邊，請她睜開雙眼，就見到她的眼球在「顫抖」，她表示「視幻覺」出現了。原來是罹患了右側後半規管耳石沉積症，這是造成良性陣發性姿態性暈眩症最常見的病因，在接受2-3次的耳石復位術後，就痊癒了。

引發耳源性震動視幻覺

在正常狀況下，耳石位於橢圓囊內的耳石斑上，一旦因為過敏或缺血，耳石膠生成品質不良，就會因為身體動作或頭部外傷，耳石脫離耳石斑，掉到某一支半規管內。當患者轉頭或改變身體姿勢時，沉積於半規管內的耳石顆粒群，因慣性或重力，持續帶動內淋巴液流動，引發眼震，大多數人會因此感到暈眩，但也有人因為腦幹代償作用良好，不見得會感到暈眩，反而只有視覺症狀，稱為「耳源性震動視幻覺（otogenic oscillopsia)」，這對慢性暈眩患者來說，其實是相當地困擾，往往衍生慢性焦慮。

治療此病，以耳石復位術為主，醫師觀察患者眼睛，轉動患者頭部及身體，依據眼震，逐漸把耳石歸回橢圓囊內，即可治癒。長期服用止暈、止吐、抗焦慮劑或抗精神病藥物只能治標，有暈眩患者，宜先正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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