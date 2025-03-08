輕熟女滿臉痘疤 中西醫合力戰「痘」

▲方宇心醫師說明，不同疤痕類型形成機制各異，治療手段也得分開；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

35歲的安琪（化名）從青春期以來一直深受痘痘與痘疤之苦。臉上「花花的」讓她每次照鏡都很懊惱。她說過去也有接受過雷射治療，但成效總是不盡人意，她決定嘗試「中西整合治療痘疤」。

西醫雷射+西藥外擦 中藥內服清熱化瘀

門診諮詢時，我向安琪解釋：「不同疤痕類型形成機制各異，治療手段也得分開。」

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●紅色痘疤首先注意有沒有持續發炎的痘痘，還有針對不正常增生血管做治療。

●黑色痘疤要破壞與代謝色素。

●凸疤要抑制不正常增生，以及移除過硬組織。

●凹疤則是要斬斷纖維組織，以及刺激膠原蛋白增生。

這麼多的環節，絕對不是只有1種治療就可以統包。同時要檢視證型。以安琪為例，她長期熬夜、壓力大且喜歡吃甜食，脈相弦澀數，證型為肝鬱化火，餘熱未清，對應紅痘疤與凸疤；氣虛血瘀，氣血不足對應黑色痘疤、凹疤。若不調理，光靠外面打雷射，疤痕就難以痊癒。建議她接受西藥外擦、雷射治療與中藥內服並行，也向安琪說明，健保給付下，西醫院所並無給付雷射與中藥治療，需自費進行，安琪表示同意並接受。

藥膏與雷射治療痘疤外，內調部分則是依據安琪證型，開立疏肝清熱、活血化瘀、補益氣血的方藥，並建議她調整作息，改善熬夜習慣。減少甜食冷飲方面，建議安琪可以DIY「玫瑰茶」、「菊花茶」代替手搖飲，幫助疏肝清熱，好喝也不會太甜。

經過約3個月的調整，安琪臉上「花花的」狀況改善許多，「坑坑洞洞的」狀況也平整許多。

痘疤治療的關鍵，首先是判斷痘疤的類型，施以局部精準治療，再來是針對體質去做整體性的調整。對於忙碌的現代人而言，時間非常寶貴，若能同時掌握西醫精準治療與中醫調理體質，才能長久「由內而外」的美麗。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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