長時間站立工作 婦確診靜脈潰瘍

▲靜脈潰瘍常與靜脈曲張及靜脈功能不全有關。 （圖片提供／黃仁穩）

文／黃仁穩

一名需長時間站立工作的婦人日前就醫時，抱怨腿部靜脈曲張嚴重，出現腳腫、疼痛、皮膚變黑，以及一處遲遲無法癒合的傷口。經檢查後，確診為靜脈潰瘍。這是一種常見於下肢的慢性傷口，常與靜脈曲張及靜脈功能不全有關。

造成靜脈曲張與靜脈潰瘍的原因很多，包括靜脈瓣膜受損、長期久站久坐、肥胖，以及過去曾有血栓形成的病史等。當下肢靜脈血液無法順利流回心臟，血液長期滯留在腿部，導致壓力升高、皮膚受損，最終形成潰瘍。這種情況不僅影響生活品質，還可能因感染導致更嚴重的健康問題。

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治療靜脈潰瘍和靜脈曲張的第一步就是完整的檢查，了解腿部血管的健康狀況。透過超音波檢查，可以清楚看出淺層及深層靜脈，以及連接2者的「穿通靜脈」是否有問題，並確定靜脈曲張的嚴重程度。這些檢查有助於鎖定病灶，擬定合適的治療策略。

在治療靜脈潰瘍時，整形外科醫師會使用新型敷料來加速傷口癒合。其中，抗菌敷料可抑制細菌滋生，降低感染機率；泡綿敷料能吸收多餘滲液，維持傷口在不過乾也不過濕的狀態，創造適合癒合的環境。這些敷料不僅能減少換藥次數，也能幫助患者更快恢復，避免反覆發作。

新型敷料 加速傷口癒合

除了敷料，針對靜脈曲張，現在還有微創手術可供選擇。醫師能在局部麻醉下，經由導管將特製的膠水注入出現問題的靜脈，封閉靜脈曲張部位，讓血液重新分流到健康的血管。這樣能有效減少下肢靜脈壓力，避免血液堆積，讓傷口更快癒合。此技術安全性高、復原期短，患者通常不需住院，能大幅減少對日常生活的影響。

靜脈潰瘍與靜脈曲張緊密相關，如果放任不管，可能導致長期的腳部腫脹、疼痛及反覆感染。如今醫療技術日益進步，新型敷料搭配微創手術已能有效改善靜脈曲張及靜脈潰瘍所引起的症狀。

如果發現腿部有顯著的靜脈曲張、傷口久治不癒或皮膚變色等情形，應盡快就醫。（作者為林口長庚醫院整形外科醫師）

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