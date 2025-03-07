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治療不自主手抖 醫薩刀新選擇

2025/03/07 05:30
治療不自主手抖 醫薩刀新選擇

▲刺青需要精美的手技，手抖就無法工作了；圖為情境照。 （照片提供／吳佩翰）

文／吳佩翰

治療不自主手抖 醫薩刀新選擇

▲醫薩刀不是刀，是超音波腦神經治療儀，病人不用開腦就能治療神經退化疾病。（照片提供／吳佩翰）

45歲的江先生（化名）是刺青師傅，20多歲執業以來就維持一定的客源。但他從年輕時期就偶而會出現手微微顫抖的情形，只是動作不明顯，也不會影響工作，客人都很滿意他的刺青作品。不過，他的手抖現象隨年紀漸長而增加頻率，近2-3年來手抖的情形越發嚴重，非常困擾。

江先生就醫時表示，手不自主的顫抖，不但熟練的刺青工作變得困難，連拿起湯匙喝湯也會灑出來，覺得很難堪，讓他都不敢外出飲食。雖有就醫服藥，也透過網路搜尋各種治療方式，但是效果不大，身心異常焦慮。

超音波聚焦燒灼手術 不需開腦

經診斷，他罹患的是一種叫做本態性顫抖（essential tremor）的疾病。這種疾病有50%的病人會有家族遺傳，不過整體病程進展較為緩慢，一般也只影響動作方面，是較為良性的退化性神經疾病。

針對本態性顫抖的疾病，可用「醫薩刀─超音波腦神經治療儀」治療。其治療方式是透過超音波產生熱能，針對視丘腹中核加熱刺激，加熱前會先請患者戴上頭架定位，透過磁振掃瞄導引，找到最佳的位置加熱，進行超音波聚焦燒灼手術，相較於傳統手術，此項手術不需開腦，也沒有輻射，是不需全身麻醉的無創手術，大幅降低感染及出血風險。手術過程病人全程清醒，且手術後立見成效，但此項治療需要自費。

日本教授平孝臣曾公開其多年手術經驗所研發而成的新治療靶點，治療的位置不是整條神經路徑，而是其中一個段落。刺青師傅江先生接受這項醫薩刀新治療靶點手術後，成功地停止了右手的顫抖，又可以重拾他熱愛的刺青工作。

本態性顫抖疾病的年輕患者多有致病基因，且大多數是家族遺傳，多數會在40歲前發病，建議如果服藥的效果不佳，醫薩刀─超音波腦神經治療儀是可考慮的治療選擇，以此來改善症狀提升生活品質。

帕金森氏症是由於腦部「黑質」的多巴胺神經元退化所造成，主要影響身體動作的不協調，也適用醫薩刀的治療。（作者為彰濱秀傳紀念醫院腦神經科醫師）

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