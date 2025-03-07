乳癌年輕化 篩檢年齡層擴大成治療關鍵

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者甘孟霖／台北報導

乳癌是台灣婦女發生率最高的癌症，台北市立聯合醫院婦幼院區乳房外科主治醫師謝佳蓉指出，乳癌發病率會隨年齡增長而增加，但與其他癌症的最大區別在於，恐在相對年輕時確診，尤其亞洲女性乳癌發生年齡較歐美國家年輕5至10歲，近10年臨床也發現，越來越多20至30歲女性確診乳癌。因此，了解乳癌特徵對於早期發現和治療非常重要。

謝佳蓉表示，依衛福部資料統計，2022年有1萬7366名婦女罹患乳癌，2023年2972名死於乳癌；近年女性乳癌標準化發生率呈上升趨勢，標準化死亡率持平。2022年發生及死亡率分別為92及13.1（每十萬人口），其中發生率較2021年的82.5上升9.5。由於第0期至第2期乳癌5年存活率逾9成，第4期乳癌5年存活率卻只剩下4成，早期發現、早期治療是治療關鍵。

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亞洲女性罹乳癌 較歐美年輕5至10歲

謝佳蓉表示，女性荷爾蒙與乳癌的發生密切相關，初經早或停經晚、從未生育或較晚生育、未哺乳的女性，罹患乳癌風險增加，此外，雌激素雖主要由卵巢分泌，但體內還有其他來源，因此即使進入更年期後，也恐罹患乳癌。其他危險因子則包含家族病史、相關基因變異曾經得過相關癌症的過去病史、服用賀爾蒙藥物等。

她說，乳癌常見症狀包含：腫塊、乳頭異樣分泌物、乳頭凹陷、左右乳房形狀不同或外型改變、局部凹陷或凸出、皮膚變化如橘皮樣、紅腫、或潰瘍等等，大部分初期沒有症狀，也不會疼痛，甚至無腫塊，故要早期發現，乳房影像學檢查相當重要。

乳房攝影加超音波 兩項檢查互補

謝佳蓉指出，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具醫學實證，可有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法；而對於亞洲女性緻密型乳房，除了乳房X光攝影檢查之外，輔以超音波檢查，加強腫瘤辨別，亦可檢查是否擴散到腋窩淋巴結，兩項檢查互補各有優缺點，無法互相取代。

她也提及，今年起每二年一次的乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查）除了原本45至69歲女性外，延伸年齡擴大至40至44歲及70至74歲女性，早期發現與治療，是乳癌患者存活關鍵，提醒民眾定期篩檢。

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