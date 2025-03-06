腎病引發心臟衰竭 領隊喘到走不動

▲陳小姐（左）使用腹膜透析2年多，至今生活仍相當自由，不因洗腎而受限；右為北榮內科部腎臟科主任林志慶。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

許多民眾想到洗腎，都會產生行動受限的印象，相當抗拒。但導遊陳小姐分享自身經驗指出，她在1次帶團過程中，因腎病造成的心臟衰竭，走路時劇烈喘氣，返台就醫時，甚至已經有生命危險，後來使用腹膜透析，至今仍可自由出國，行動不受限。

腹膜透析洗腎 生活自由不受限

陳小姐說，生病前，就是專職國外領隊導遊，滿世界到處飛，但在新冠疫後一次越南行程中，走路時突然急促喘氣，新冠肺炎篩檢陰性，醫院說是感冒，因此延誤就醫，一拖就是3週，後來沒走幾步路就會喘，躺下也一直咳，完全無法睡覺。

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陳小姐說，就醫發現有心臟衰竭、肺部積水，進一步追查確定腎衰竭，且已經有生命危險，因此在醫師指示下馬上住院，先做血液透析穩定病情，後來裝上腹膜透析，至今超過2年，仍可正常出國，沒有因為洗腎而被限制，很慶幸當初在醫師建議下選擇腹膜透析。

陳小姐的主治醫師、北榮內科部腎臟科主任林志慶說明，透析目前有「血液透析」、「腹膜透析」2種形式，後者可由患者自行在家進行，治療時間、飲食彈性較高，可確保患者的社會功能與自由度，且不需要反覆扎針，患者平均5年才會發生一次局部性感染，風險遠低於平均2到3年1次全身性感染，並有敗血症風險的血液透析，同時保留殘餘腎功能，降低心血管風險，患者存活率較高。

北榮內科部腎臟科醫師黎思源則說，腹膜透析前，需要先做腹膜透析植管手術，但傳統植管手術需在術後等待2週，讓傷口完全癒合、沒有滲液才能進行，北榮腎臟科團隊的創新技術改良既有手術做法，腎友植管隔天就能開始進行腹膜透析，且術後併發症少、感染與滲漏風險低，至今已有近200位腎友採用新的植管手術。

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