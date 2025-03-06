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10年沒大流行 醫示警：「腸病毒71型」恐大爆發

2025/03/06 05:30
10年沒大流行 醫示警：「腸病毒71型」恐大爆發

▲勤洗手有助於防範腸病毒等疫情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

1998年台灣經歷腸病毒71型疫情，405名孩童重症，78人不幸喪命，此後約每3至4年會爆發一次，但因新冠防疫措施，原本2019-2020年的流行被延後，隨著防疫鬆綁，病毒蠢蠢欲動，2023年零星病例浮現，去年疫情升溫，專家警告，當體內沒有抗體的兒童累積到一定程度，病毒就會捲土重來，今年恐迎來新一波大爆發。

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬指出，腸病毒71型的疫情爆發與群體免疫狀態息息相關，現在的孩子多半沒經歷過大規模流行，體內無抗體，當易感人口累積到一定程度，病毒就會像燎原野火，就像目前正在美國爆發的麻疹疫情，正是多年來群體免疫力下滑，而台灣的腸病毒71型，正處於類似的風險邊緣。

建議可自費接種疫苗 預防重症

過去腸病毒通常春夏高峰、秋冬趨緩，這次卻一路延燒，國內自2012年以來「腸病毒71型」已超過10年都沒有大流行，現已成不定時炸彈，好消息是目前台灣已有腸病毒71型疫苗，可為孩子築起防護網，黃高彬也強調，接種疫苗是預防重症的關鍵。

繼高端腸病毒71型疫苗於2023年上市後，安特羅疫苗也在昨天天正式公布第3期臨床試驗完整報告，結果顯示，其疫苗保護力高達99.21%，可有效降低重症與住院風險。不過目前腸病毒71型疫苗尚未納入公費接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，台灣每年流行的腸病毒型別不同，腸病毒71型疫苗雖能預防重症，但對其他病毒（如克沙奇A16、腸病毒D68）無交叉保護效力，整體防治效果有限。該疫苗經ACIP會議討論，建議有需求者經醫師評估後自費接種，疾管署也已提請醫藥品查驗中心納入該疫苗進行成本效益評估，作為未來評估公費接種的科學依據。

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